Детскую одежду проверили в Казахстане: что было выявлено

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения закупил и исследовал 485 образцов одежды и обуви для детей и подростков, из них несоответствующими требованиям техрегламента выявлено 358 образцов, что составляет 73,8%.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения закупил и исследовал 485 образцов одежды и обуви для детей и подростков, из них несоответствующими требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» выявлено 358 образцов, что составляет 73,8%.

Из них, продукция государств-членов ЕАЭС – 65 (18,2%), других стран – 293 (81,8%).

Основными нарушениями являются:

несоблюдение правил маркировки – 92,7%,

несоответствие требованиям по физико-гигиеническим показателям – 7,3%.

В преддверии новогодних праздников в ведомстве призвали обратить особое внимание на выбор карнавального костюма для ребенка. Так, праздничный наряд должен быть удобным, не вызывать перегрева, переохлаждения, натирания, сдавливания. Желательно, чтобы материал содержал минимум синтетики или имел натуральную подкладку.

- Качественный карнавальный костюм, в том числе маска, не должны иметь посторонний неприятный химический запах, а также оставлять следы краски, блёстков, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, немаловажным критерием в выборе новогоднего костюма для ребенка будет также качество пошива и надежность фурнитуры. Швы должны быть ровными, резинки и застежки защищены внутренней планкой, которая предотвращает натирание кожи. Необходимо обратить внимание на наличие маркировки, в которой должна быть отражена вся информация об изделии:

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера,

наименование и вид изделия,

вид и процентное содержание натурального и химического сырья,

инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации,

размер изделия, при использовании меха - вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный).

Также продавец обязан по запросу потребителя предоставить товаросопроводительную документацию, подтверждающую безопасность продукции (сертификат соответствия). Для проверки соответствия товара сертификату следует сверить идентификационные данные, указанные на товаре и в сертификате. В случае одежды таким идентификатором обычно является марка производителя или артикул изделия.