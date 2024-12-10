«Подаем на инвалидность»: жительница Уральска заявила о школьном буллинге

На страницах паблика mamochki_uralska_vmeste появился пост от жительницы Уральска. Она сообщила, что месяц назад её дочь поверглась буллингу в школе №20. Девочка учится в 5 классе. В тот день она пришла со школы заплаканная и с разбитым телефоном. Однако жаловаться она не стала. Почувствовав что-то неладное, мама написала от имени дочери её одноклассницам. Их ответы повергли женщину в шок.

На страницах паблика mamochki_uralska_vmeste появился пост от жительницы Уральска. Она сообщила, что месяц назад её дочь поверглась буллингу в школе №20. Девочка учится в 5 классе. В тот день она пришла со школы заплаканная и с разбитым телефоном. Однако жаловаться не стала. Почувствовав что-то неладное, мама написала от имени дочери её одноклассницам. Их ответы повергли женщину в шок.

– Оказывается она была избита одноклассниками. Трое избивали, а ещё двое отобрали телефон и начали как мячик кидать друг на друга. Одноклассница позвала завуча. В ходе разбирательств одноклассники сказали, что её с 4 класса буллят из-за лишнего веса и из-за того, что она носит очки. В тот же день сняли побои в травмпункте. У дочери сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, руки и бедра. В участке по просьбе завуча я забрала заявление, так как не осознавала случившегося и последствия, поверила завучу, что всё решится. Но на собрании ни один родитель не подошел, не извинился за своего ребенка. Другие дети рассказали как всё было. Есть записи всего этого, - написала женщина.

После этого, по словам женщины, у девочки посттравматическая энцефалопатия и ухудшение зрения. Она вновь написала заявление, девочку снова направили на судебно-медицинскую экспертизу.

– В данный момент дочка психологически подавлена, есть головные боли и тошнота. Хочу подать иск в суд на родителей и школу. Ребенок боялась, что её будут обзывать «шестеркой» и не говорила мне. Это было в стенах школы. Ни школа, ни родители не понесли наказания, кроме постановки на учет. Сейчас подаем на инвалидность, - заключила женщина.

В отделе образования Уральска сообщили, что действительно инцидент имел место быть. Однако пятиклассники вовсе не преследовали цель буллинга. Случай даже рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

– Это маленькие дети, им по 10 лет. Они все плакали, просили прощения, обещали так больше не делать, что телефон девочки изначально был сломан. Их родители тоже вполне сознательные люди. Сама девочка тоже сказала, что простила всех. После этого они вместе игрались в коридоре. Ни о каком буллинге нет речи. Наоборот, мы должны предпринимать все попытки, чтобы урегулировать ситуацию и чтобы дети впредь не ссорились между собой. Комиссия тоже пришла к выводу, что достаточно сделать родителям замечания, чтобы в будущем дети были дружны между собой. Заместитель директора школы по воспитательной части тоже получила дисциплинарное взыскание, - сообщили в отделе образования.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что Зачаганский отдел полиции собрал материалы по жалобе жительницы Уральска и направил на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Случай рассмотрен на заседании с участием замакима Уральска Аслана Тапишева, психологов и педагогов. По решению комиссии, родители детей получили замечания касательно воспитания их детей. Кроме этого, в отношении школы, полиции и отдела образования даны рекомендации по недопущению подобных случаев.

Вместе с тем стражи порядка сообщили, что в к школе прикреплен инспектор по делам несовершеннолетних, установлены камеры видеонаблюдения, а среди учащихся часто проводится профилактическая работа.