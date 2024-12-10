Новый закон о госзакупках в Казахстане: что изменится с 1 января

С 1 января 2025 года вступает в силу новый Закон РК «О государственных закупках», сообщили в министерстве финансов. Он направлен на упрощение и ускорение процессов госзакупок, что важно для крупных предприятий, заинтересованных в сокращении сроков проведения конкурсов.

С 1 января 2025 года вступает в силу новый Закон РК «О государственных закупках», сообщили в министерстве финансов. Он направлен на упрощение и ускорение процессов госзакупок, что важно для крупных предприятий, заинтересованных в сокращении сроков проведения конкурсов.

Одним из главных изменений является сокращение времени на проведение конкурсов - в некоторых случаях срок может уменьшиться с двух месяцев до пяти дней. Также вводится возможность осуществлять закупки из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов эти лимиты будут значительно выше - до 4000 МРП.

Еще одним нововведением становится использование рейтингово-балльной системы для проведения конкурсов. Это исключает участие конкурсной комиссии в определении победителя, что минимизирует риски коррупции.

Победитель будет определяться автоматически через портал на основе данных информационных систем госорганов, что исключает возможность оспаривания результатов. Такой подход существенно сокращает время проведения закупок, а также уменьшает риски ошибок при допуске или отклонении заявок.

Для повышения качества закупок закон предполагает отбор поставщиков с хорошей репутацией. Информация о поставщиках будет формироваться с использованием различных баз данных, что позволит выбирать участников на основе сочетания ценовых и качественных критериев. Кроме того, при расчете условных скидок будет учитываться территориальный признак, что обеспечит более равномерное распределение объема госзакупок и исключит монополизацию рынка крупными компаниями.

Как сообщили в ведомстве, новый закон способствует улучшению качества закупаемых товаров, работ и услуг, повышению ответственности поставщиков и поддержке отечественных производителей.