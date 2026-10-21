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Здоровье

Санврачи обратились к казахстанцам из-за заболеваемости ветрянкой

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая заболевания ветряной оспой.
Варвара Тыщенко
Санврачи обратились к казахстанцам из-за заболеваемости ветрянкой
Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая заболевания ветряной оспой - это на 32,4% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Санврачи отмечают, что подавляющее большинство заболевших - это дети в возрасте до 14 лет (83,5% от общего числа пациентов).

- Ветряная оспа - острое вирусное инфекционное заболевание, которое передаётся преимущественно воздушно-капельным путем. Основными симптомами являются повышение температуры тела и характерная пузырьковая сыпь, сопровождающаяся зудом. Заболевание чаще встречается у детей и в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако в отдельных случаях возможно развитие осложнений. Более высокий риск тяжелого течения отмечается у взрослых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, - пояснили в ведомстве.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, специалисты рекомендуют:

  • избегать близких контактов с заболевшими;
  • регулярно проветривать помещения;
  • при появлении симптомов оставаться дома и ограничить контакты с окружающими;
  • при повышении температуры и сыпи сразу обращаться к врачу и выполнять все его назначения.

В комитете также напомнили, что при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением - правильную схему терапии должен подбирать исключительно медицинский специалист.

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