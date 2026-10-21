Санврачи обратились к казахстанцам из-за заболеваемости ветрянкой

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая заболевания ветряной оспой - это на 32,4% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Санврачи отмечают, что подавляющее большинство заболевших - это дети в возрасте до 14 лет (83,5% от общего числа пациентов).
- Ветряная оспа - острое вирусное инфекционное заболевание, которое передаётся преимущественно воздушно-капельным путем. Основными симптомами являются повышение температуры тела и характерная пузырьковая сыпь, сопровождающаяся зудом. Заболевание чаще встречается у детей и в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако в отдельных случаях возможно развитие осложнений. Более высокий риск тяжелого течения отмечается у взрослых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, - пояснили в ведомстве.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, специалисты рекомендуют:
- избегать близких контактов с заболевшими;
- регулярно проветривать помещения;
- при появлении симптомов оставаться дома и ограничить контакты с окружающими;
- при повышении температуры и сыпи сразу обращаться к врачу и выполнять все его назначения.
В комитете также напомнили, что при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением - правильную схему терапии должен подбирать исключительно медицинский специалист.