Санврачи обратились к казахстанцам из-за заболеваемости ветрянкой

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая заболевания ветряной оспой.

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая заболевания ветряной оспой - это на 32,4% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Санврачи отмечают, что подавляющее большинство заболевших - это дети в возрасте до 14 лет (83,5% от общего числа пациентов).

- Ветряная оспа - острое вирусное инфекционное заболевание, которое передаётся преимущественно воздушно-капельным путем. Основными симптомами являются повышение температуры тела и характерная пузырьковая сыпь, сопровождающаяся зудом. Заболевание чаще встречается у детей и в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако в отдельных случаях возможно развитие осложнений. Более высокий риск тяжелого течения отмечается у взрослых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, - пояснили в ведомстве.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, специалисты рекомендуют:

избегать близких контактов с заболевшими;

регулярно проветривать помещения;

при появлении симптомов оставаться дома и ограничить контакты с окружающими;

при повышении температуры и сыпи сразу обращаться к врачу и выполнять все его назначения.

В комитете также напомнили, что при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением - правильную схему терапии должен подбирать исключительно медицинский специалист.