Сарказм, ирония или добрые шутки: ученые рассказали, что выдает стиль юмора

Ученые рассказали, как любимый стиль юмора - от сарказма и иронии до добрых шуток - указывает на скрытые расстройства личности и эмоциональные проблемы человека.

Манера шутить и реагировать на чужие подколы - это не просто черта характера, а прямой маркер эмоционального здоровья. Психологи из издания PsyPost выяснили, как разные стили юмора связаны со скрытыми расстройствами личности. Выяснилось, что привычка выбирать сарказм или цинизм почти всегда указывает на глубинные психологические проблемы.

Мрачный юмор: маска для нарциссов и защитный барьер

Исследование показало: чем чаще человек прибегает к "тёмным" шуткам, тем выше вероятность дезадаптивных черт характера. Сарказм и цинизм сильнее всего связаны с пассивно-агрессивным, антисоциальным и пограничным поведением. Любители язвительных колкостей используют их как бессознательное оружие или инструмент эмоциональной защиты.

Сатира и ирония тоже имеют двоякую природу. Склонность высмеивать чужие ошибки чаще встречается у нарциссов, маскирующих так своё превосходство, и у людей с ОКР, пытающихся удержать контроль над правилами. Ирония же создаёт когнитивную дистанцию, помогая человеку отгородиться от слишком сильных и неприятных переживаний.

Легкий юмор, остроумие и страх отвержения

Те, кто предпочитает добрый юмор, каламбуры и безвредные розыгрыши, намного реже имеют проблемы с психикой. Исключение составляют лишь люди с избегающим типом личности: из-за страха быть отвергнутыми они уклоняются от шумных компаний и просто не умеют непринуждённо шутить.

При этом изящное словесное остроумие неожиданно оказалось связано с нарциссизмом. Для нарциссов умная шутка - это инструмент самопрезентации, позволяющий произвести впечатление на окружающих. А вот демонстративные личности используют легкий юмор с другой целью: им нужно любой ценой удержать внимание аудитории на себе.

Мужской фактор и скрытый смысл

Учёные также зафиксировали чёткую гендерную разницу: мужчины набирают значительно больше баллов по шкале мрачного и язвительного юмора, чем женщины. Они чаще используют сарказм в качестве привычного языка общения.

Отслеживая юмористические привычки близких или коллег, можно легко понять их истинное эмоциональное состояние. Если человек не способен общаться без иронии и постоянных подколов, за этим стоит не высокий интеллект, а попытка скрыть собственную уязвимость или нереализованную агрессию, отмечают психологи.

