11c61eb2_1Ранее в Сети появились слухи о том, что бывшую порнозвезду зарубили топором украинские каратели. Известная в прошлом американская порнозвезда Саша Грей опровергла слухи о своей смерти, появившиеся после появления в Сети своего снимка, под которым сообщалось о том, что это медсестра Саша Серова, погибшая в боях на Донбассе. "Я люблю моих русских фанатов, но пропаганда зашла слишком далеко. Новости о том, что я была МЕДСЕСТРОЙ, убитой в русско-украинском конфликте, - чертова пропаганда", - написала она в своём Twitter. Сообщения о том, что Саша Грей погибла на Донбассе оказались розыгрышем bdfc3986f3 Вслед за этим украинский сайт "Обозреватель" обвинил в распространении ложной информации по поводу гибели "медсестры" пророссийских пользователей. В качестве подтверждения издание приводит скриншот сообщения, опубликованного на странице сообщества "Помощь Донбассу" "ВКонтакте". На скриншоте находится фотография порноактрисы с надписью о том, что она "выносила с поля боя раненых ополченцев", однако была "схвачена карателями хунты", которые в итоге "зарубили её топором". Соответствующее сообщение появилось в соцсети 17 февраля, однако еще раньше его опубликовали проукраинские пользователи 2ch, решившие проверить уровень доверчивости российских пользователей. Источник: topnews.ru