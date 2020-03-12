Саудовская Аравия не видит смысла проводить новую серию переговоров ОПЕК+ в мае-июне, заявил во вторник глава Минэнерго королевства принц Абдулазиз бен Сальман, сообщает finanz.ru.
О том, что Москва все еще «не исключает возможности» договорится с Эр-Риядом о мерах по стабилизации рынка нефти, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но в Саудовской Аравии считают, что проводить встречу лишь для того, чтобы показать всему миру неспособность ответить на кризис, бессмысленно, заочно ответил Пескову бен Сальман.
- На свободном рынке каждый производитель нефти должен демонстрировать свою конкурентоспособность, сохранять и увеличивать рыночную долю, - цитирует министра Reuters.
Начиная с апреля государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco увеличит добычу на 26% - c текущих 9,7 до рекордных 12,3 млн баррелей в день, заявил глава корпорации Амин Нассер.
Новые поставки в объеме 2,6 млн баррелей в день отправятся на экспорт с рекордными в истории скидками. Как объявила Saudi Aramcо в воскресенье, они составят 6 долларов за баррель для Азии, 7 долларов - для США и 8 долларов - для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российским сортом Urals.
Нефть марки Arab Light - самый популярный сорт Saudi Aramco - будет доступна европейским клиентам по цене на 10,25 доллара дешевле Brent. Как минимум два крупных клиента Саудовской Аравии уже запросили на 30-50% больше поставок в апреле из-за скидок, сообщили Bloomberg источники на рынке.
Дополнительные объемы саудовской нефти придут в том числе с двух месторождений-гигантов - Khafji и Wafrа, которые были «заморожены» в 2014-15 гг. Это залежи, расположенные в так называемой «нейтральной зоне» на границе Саудовской Аравии и Кувейта.
Работа месторождений, расположенных на территории 5,7 тысяч кв км и способных давать 500 тысяч баррелей в сутки, возобновится в апреле, а нефть пойдет на экспорт. Спор об их судьбе возник к 2009 году, когда Эр-Рияд продлил концессионное соглашение с американской Chevron, предоставив ей право качать нефть до 2039 года. Кувейт заявил, что решение было принято без консультаций с ним.
Саудовско-кувейтские переговоры, которые продолжались в 2018 года, завершились урегулированием спорных вопросов, и теперь два ключевых партнера ОПЕК готовы повернуть вентили.
Возможности России в «войне объемов» на рынке нефти несопоставимо меньше. Российские нефтяники способны нарастить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, заявил во вторник глава Минэнерго Александр Новак. В перспективе прибавка может составить 500 тысяч баррелей, добавил он.
На переговорах с ОПЕК в Вене, напомним, Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии вместе снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать спад спроса из-за эпидемии коронавируса. Глава Минфина Антон Силаунов тогда напомнил, что «саудитам нужна нефть по 80», чтобы сбалансировать бюджет, тогда как РФ проживет на резервах и с ценами около 40 долларов. Чуть ранее - в сентябре прошлого года - занимавший пост главы МЭР Максим Орешкин назвал Саудовскую Аравию «слабым звеном» на мировом рынке - таким же, как в 1980-х был Советский Союз.
В грубой форме предложив Эр-Рияду спасать цены на нефть в одиночку, Россия порвала нефтяной союз, благодаря которому, по оценке Минфина, получила 10 триллионов рублей дополнительных доходов 2017-19 гг.
Одна из возможных причин этого шага - попытка разорить сланцевую отрасль США, рассуждает президент ACI Russia Сергей Романчук. Стоит полагать, что Кремль просчитал последствия и цену, которую придется заплатить, иначе это «вопиющая некомпетентность, не укладывающаяся в голове», добавляет он.
Напомним, 9 марта стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась
сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.
