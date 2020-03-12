По запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО “ЕSTATE Ломбард” Асет Ыскаков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Задержан еще один из организаторов финансовых пирамид Асет Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в городе Бишкек, сообщает Polisia.kz. В результате взаимодействия казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый Ыскаков задержан в соседней стране и водворен в ИВС города Бишкек. В компетентные органы Кыргызской Республики направлены материалы на его экстрадицию в Казахстан. Таким образом, руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей. В результате принятых оперативно-следственных мер полицией в общей сложности задержаны 17 подозреваемых. Органами внутренних дел продолжается досудебное расследование в отношении руководителей финансовых пирамид – ТОО “Гарант 24 Ломбард”, ТОО “ЕSTATE Ломбард” и ТОО “Выгодный займ”, которые мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев. Ранее, 27 февраля по запросу казахстанского МВД в городе Кишинев Республики Молдова стражами порядка был задержан учредитель ТОО “Гарант 24 Ломбард” Аслан Мурзабеков. 28 февраля на границе Казахстана и России казахстанской полицией задержан учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов. Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО “Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард” и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела. По предварительным данным ущерб от их деятельности составил 5,5 млрд тенге.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.