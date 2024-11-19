Сауна «Каприз» — место, где отдых становится настоящим удовольствием!

Мечтаете сбросить напряжение, расслабиться и перезагрузиться? В «Капризе» вас ждет комфорт, уют и гармония! Деревянная отделка, мягкое освещение и тонкий аромат эфирных масел создают идеальную атмосферу для полного релакса.Сауна, по мнению врачей, приносит пользу для всего организма: от сердца до кожи. Кроме того, регулярное посещение может помочь предотвратить простуду и даже снизить риск инсульта.— «Посещение сауны — это не просто отдых, а значительная физическая нагрузка. Исследования, проведенные в Германии, показали, что частота сердечных сокращений в сауне достигает тех же уровней, что и

Мечтаете сбросить напряжение, расслабиться и перезагрузиться? В «Капризе» вас ждет комфорт, уют и гармония! Деревянная отделка, мягкое освещение и тонкий аромат эфирных масел создают идеальную атмосферу для полного релакса.

Сауна, по мнению врачей, приносит пользу для всего организма: от сердца до кожи. Кроме того, регулярное посещение может помочь предотвратить простуду и даже снизить риск инсульта.

— «Посещение сауны — это не просто отдых, а значительная физическая нагрузка. Исследования, проведенные в Германии, показали, что частота сердечных сокращений в сауне достигает тех же уровней, что и при умеренной физической активности, например, езде на велосипеде. Однако важно помнить, что людям с гипертензией следует проявлять осторожность и консультироваться с врачом перед посещением парных», — отмечают специалисты.

Для многих спортсменов сауна становится лучшим способом расслабления после интенсивных тренировок, помогая мышцам быстрее восстановиться и зарядиться энергией.





Гости отмечают атмосферу спокойствия и возможность отвлечься от будничных забот.

— Недавно провели время в «Капризе», сняли двухэтажный домик, играли в бильярд и наслаждались видом на реку. Обстановка уютная, нет суеты, идеальное место для перезагрузки, — поделился Григорий.

Идеально для праздников и встреч

Сауна «Каприз» подходит не только для отдыха, но и для празднования. Девичники, дни рождения, семейные встречи — здесь всегда можно найти подходящее место.





— Нужно было провести девичник, но бюджет был ограничен. Мы искали домик с бассейном и парной. «Каприз» стал отличным вариантом: просторный, чистый, есть зона для шашлыков. Да, это не люкс, но для нас это было идеальное сочетание цены и качества, — рассказала Татьяна.

Сауна работает круглосуточно, расположена в тихом месте на берегу реки. На Крещение можно окунуться в прорубь, а постоянные гости и именинники получают специальные предложения. Гибкая система скидок позволит продлить ваше удовольствие. Цены начинаются всего от 600 тенге за человека, а комфортные номера доступны от 4900 тенге в сутки. Компании до 15 человек могут насладиться банями с бассейнами, бильярдными и уютными спальнями на двух этажах.

Добро пожаловать в «Каприз» — здесь каждый найдет отдых по душе!

Мы находимся по адресу: г. Уральск, улица Багбан 2, дом 2 (рядом с домом престарелых).

@sayna_kapriz_uralsk

тел. 8-705-810-10-10

W/Аp 8-776-981-63-33