Посадка планируется с 27 октября. Саженцы тополей и елей высадили в Уральске В управлении экологии сообщили о старте акции по раздаче саженцев жителям города. Участники могут озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования. Для этого им  бесплатно выдадут саженцы ясени, клёна, акации, катальпы и березы. Участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трёх лет. Для участия необходимо направить на электронный адрес [email protected]:
  • ФИО и контактные данные инициативного лица,
  • точный адрес желаемой посадки,
  • несколько фото места планируемой посадки,
  • необходимое количество саженцев и их породу.
Заявки принимаются с 17 по 25 октября включительно. Раздача саженцев пройдёт по адресу: микрорайон Улжан-2, улица Бертайкызы, 24 (база ТОО STAMP SERVICE). Посадка планируется с 27 октября. После посадки необходимо будет направить фотоотчет высаженных саженцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.