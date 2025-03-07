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Происшествия Социум

Сбили на машине и зарезали: 10 человек судят за убийство подростка в Актобе

Еще восемь подростков получили огнестрельные и ножевые ранения.
Арайлым Усербаева
Сбили на машине и зарезали: 10 человек судят за убийство подростка в Актобе

Чудовищное преступление произошло в конце мая прошлого года в районе скотного рынка на окраине города Актобе. Между двумя группами подростков произошла драка. Они использовали холодное и огнестрельное оружия. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре РК. 

В результате восемь подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний погиб. По данным следствия, погибшего сбили на машине и нанесли ему множество ножевых ранений. В тот же день полицейские завели уголовное дело статье 99 УК РК «Убийство», а прокуроры взяли дело на контроль. 

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Стражи порядка оперативно задержали и водворили в изолятор временного содержания 10 человек, причастных к совершению преступления. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент досудебное расследование завершено и направлено в суд. 

Ранее мы писали о том, что в Атырау завершено расследование по жестокому убийству Яны Легкодимовой.


суд подростки генпрокуратура

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