Сбитая на пешеходном переходе в Уральске девушка находится в больнице

После ДТП девушка была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя управления здравоохранения Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, девушка была доставлена в нейрохирургическое отделение городской многопрофильной больницы города Уральск. - Пострадавшая 2000 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, сегодня, 1 марта, на пешеходном переходе, расположенным возле остановки научно-техническая библиотека, водитель автомобиля марки "Ауди" сбил девушку, когда та переходила дор