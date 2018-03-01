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Происшествия Социум

Сбитая на пешеходном переходе в Уральске девушка находится в больнице

После ДТП девушка была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя управления здравоохранения Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, девушка была доставлена в нейрохирургическое отделение городской многопрофильной больницы города Уральск. - Пострадавшая 2000 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, сегодня, 1 марта, на пешеходном переходе, расположенным возле остановки научно-техническая библиотека, водитель автомобиля марки "Ауди" сбил девушку, когда та переходила дор
Кристина Кобина
Сбитая на пешеходном переходе в Уральске девушка находится в больнице
После ДТП девушка была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя управления здравоохранения Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, девушка была доставлена в нейрохирургическое отделение городской многопрофильной больницы города Уральск. - Пострадавшая 2000 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, сегодня, 1 марта, на пешеходном переходе, расположенным возле остановки научно-техническая библиотека, водитель автомобиля марки "Ауди" сбил девушку, когда та переходила дорогу.
ДТП пешеходный переход девушка

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