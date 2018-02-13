Сбитый на трассе ЗКО мужчина хочет наказать водителя автомобиля

ДТП произошло 30 декабря в 01.30 на трассе Уральск-Кирсаново около поселка Володарка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ту ночь пострадавший 43-летний Аскар КУСАИНОВ вместе с супругой вышли из поселка Дарьинск и пытались поймать машину, чтобы уехать домой. Около поселка Володарка на обочине главу семьи сбила "БМВ", однако с места происшествия автомобиль скрылся. По словам Аскара КУСАИНОВА, скорую помощь вызвали очевидцы, которые в тот момент проезжали мимо. - По приезду скорой помощи меня и мою супругу забрала скорая помощь и отвезла в больницу Да