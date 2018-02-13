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Происшествия Социум

Сбитый на трассе ЗКО мужчина хочет наказать водителя автомобиля

ДТП произошло 30 декабря в 01.30 на трассе Уральск-Кирсаново около поселка Володарка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ту ночь пострадавший 43-летний Аскар КУСАИНОВ вместе с супругой вышли из поселка Дарьинск и пытались поймать машину, чтобы уехать домой. Около поселка Володарка на обочине главу семьи сбила "БМВ", однако с места происшествия автомобиль скрылся. По словам Аскара КУСАИНОВА, скорую помощь вызвали очевидцы, которые в тот момент проезжали мимо. - По приезду скорой помощи меня и мою супругу забрала скорая помощь и отвезла в больницу Да
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Сбитый на трассе ЗКО мужчина хочет наказать водителя автомобиля
ДТП произошло 30 декабря в 01.30 на трассе Уральск-Кирсаново около поселка Володарка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ту ночь пострадавший 43-летний Аскар КУСАИНОВ вместе с супругой вышли из поселка Дарьинск и пытались поймать машину, чтобы уехать домой. Около поселка Володарка на обочине главу семьи сбила "БМВ", однако с места происшествия автомобиль скрылся. По словам Аскара КУСАИНОВА, скорую помощь вызвали очевидцы, которые в тот момент проезжали мимо. - По приезду скорой помощи меня и мою супругу забрала скорая помощь и отвезла в больницу Дарьинска. Хирург, осмотрев меня, направил в Областную клиническую больницу. У меня был перелом обеих голеней, ЗЧМТ и многочисленные ушибы. На следующее утро ко мне в палату пришел юрист виновника аварии и предложил примирение. При этом он говорил, чтобы я забрал заявление, но я не стал с ним разговаривать, так как был после операции, - пояснил потерпевший. При этом к Аскару КУСАИНОВУ в больницу приходил и дознаватель, который показал схему аварии и просил ее подписать. Схема, которую полицейский предоставил, была составлена со слов водителя "БМВ", который скрылся с места ДТП. - Я начал рассказывать, как все было, но дознаватель попросил просто подписать меня его схему. Я в ней не разобрался и не стал ничего подписывать. Как так вообще получилось, что машина, которая уехала вдруг появилась на месте, где меня сбили. Даже в листе, который составил фельдшер скорой помощи, указано, что водителя и машины, которая меня сбила, на месте не было, - рассказал Аскар КУСАИНОВ. Со слов Аскара КУСАИНОВА, к нему в больницу несколько раз приходил юрист виновника ДТП и говорил, что напишет встречное заявление на возмещение материального ущерба на восстановление автомобиля. - Расследованием данного дела занимается Приуральный отдел полиции. Туда моя сестра отвезла все выписки из больницы и травмпункта. Также наш адвокат составил ходатайство о том, чтобы нашли водителя "Приоры", который вызвал мне скорую и признать схему ДТП недопустимой в качестве доказательств. А 10 января мы выяснили, что автомобиль "БМВ" уже забрали со штрафстоянки. Как так получается - вообще непонятно. То есть когда меня забрали с места происшествия, он вернулся, вызвал полицию и сказал, что меня сбил. Выходит так. При этом своей вины не признает, так как ни разу не позвонил и не пришел ко мне, - заявил потерпевший. Сейчас Аскар КУСАИНОВ находится дома. Ближайшие три месяца ему нельзя напрягать ноги, передвигаться можно только на инвалидной коляске. С учетом того, что потерпевший живет на пятом этаже с супругой, помочь ему встать просто некому. - Через три месяца хирург проверит срослись ли железные платины с моими костями. Если же организм их отторгнет, то будет вторая операция. А так через полгода я смогу встать на костыли и начну заново учиться ходить. Только через год реабилитации, со слов врачей, я буду стоять на ногах как прежде, - объяснил Аскар КУСАИНОВ. - Сейчас на мое лечение тратит деньги моя сестра. Сколько еще понадобится на мою реабилитацию - мы не знаем. Мне ежедневно делают обезболивающие уколы. Стоит отметить, что Аскар КУСАИНОВ не требовал с виновника материальный и моральный ущерб, но и забирать заявление с полиции он не собирается, так как водитель иномарки до сих пор не признал своей вины. Сейчас мужчина не может работать, а значит, и обеспечивать свою семью. У потерпевшего двое несовершеннолетних детей, которым он обязан платить алименты. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что ДТП зарегистрировано по статье 345 ч. 1 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами". - 30 декабря в 2.15 водитель автомашины «БМВ», двигаясь по автодороге Уральск-Кирсаново в западном направлении, на 12 километре допустил наезд на пешехода. В результате пешеход с различными травмами был доставлен в областную клиническую больницу Уральска, - пояснили в пресс-службе ведомства.
ДТП ущерб

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