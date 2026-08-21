Сбивают на «зебрах»: чего ждать уральцам от новой Дорожной карты

Проблема безопасности пешеходов в Уральске остается одной из самых острых.

Жители регулярно жалуются на аварийную ситуацию на дорогах, особенно в вечернее время и на плохо освещённых участках - таких как проспект Абая, улицы Шолохова, Второй Рабочий или посёлок Зачаганск. Общественность настойчиво требует от властей и полиции устанавливать кнопочные светофоры и приподнятые "зебры".

Официальная статистика, планы по модернизации инфраструктуры и перспективы установки новых камер видеонаблюдения раскрывают актуальную картину ситуации.

Статистика ДТП: цифры говорят о снижении, но риски остаются

Департамент полиции ЗКО предоставил данные по аварийности с участием пешеходов за 2025 и первую половину 2026 года:

За полгода 2026-го: произошло 145 аварий с участием пешеходов (в прошлом году за тот же период было 166). Четыре человека погибли, 155 получили травмы. Любопытно, что в 20 ДТП виноваты сами пешеходы, перебегавшие дорогу где попало (1 погибший, 20 травмированных).

произошло с участием пешеходов (в прошлом году за тот же период было 166). Четыре человека погибли, 155 получили травмы. Любопытно, что в 20 ДТП виноваты сами пешеходы, перебегавшие дорогу где попало (1 погибший, 20 травмированных). За весь 2025 год: зафиксировано 385 наездов. Жертвами стали 13 человек, почти 400 отделались травмами. По неосторожности пешеходов произошло 35 ДТП, унесших жизни 4 человек.

Дорожная карта на три года: грандиозные планы или отписки на бумаге?

В ответ на запросы общественности о модернизации переходов полиция совместно с акиматом и прокуратурой разработала масштабную "Дорожную карту по повышению безопасности дорожного движения на 2026–2028 годы". В планах значатся:

Улучшение регулирования: Установка таймеров обратного отсчета на 23 светофорах, внедрение интеллектуальных перекрестков и систем АСУДД на магистральных улицах.

Безопасность "зебр": Обустройство новых светофоров с вызовом для пешеходов, проекционных переходов и искусственных неровностей (включая приподнятые переходы).

Освещение и видимость: Монтаж наружного освещения улиц, установка световых мигалок ("Шерифбалка") на аварийных участках трасс и светоотражающих элементов.

Защита у школ: Установка защитных ограждений и макетов детей вблизи учебных заведений, а также организация там парковочных мест.

Интеллектуальный контроль: Закупка мобильных комплексов фиксации и систем "Призма-Пешеход" для нерегулируемых переходов, а также дронов для фиксации нарушений ПДД.

Полиция уже направила в акимат и прокуратуру официальные письма с требованием строгого контроля за исполнением мероприятий этой дорожной карты.

Появятся ли новые камеры "Сергек"?

Один из главных вопросов водителей и пешеходов - усиление автоматического контроля. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время рассматривается и планируется установка дополнительных камер непосредственно перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Они будут фиксировать водителей, которые не уступают дорогу пешеходам. Точные адреса и сроки проведения монтажных работ станут известны после утверждения мест дислокации.