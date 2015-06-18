SCAT включили в десятку самых опасных авиакомпаний мира

Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА, проанализировав деятельность авиакомпании SCAT, внесла ее в десяток самых опасных авиаперевозчиков в мире. Только за последние три года с самолетами SCATа случилось не менее 8 инцидентов, сообщает «Радиоточка». Фото с сайта today.kz ИАТА (International Air Transport Association) занимается исследованием и оценкой работы всех авиакомпаний мира, число которых достигает полутысячи. В результате проверки авиаперевозчикам присуждаются звезды, максимальное число – 7. SCAT имеет только одну, и то, видимо, только благодаря тому, что одобрен Федераль