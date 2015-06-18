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SCAT включили в десятку самых опасных авиакомпаний мира

Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА, проанализировав деятельность авиакомпании SCAT, внесла ее в десяток самых опасных авиаперевозчиков в мире. Только за последние три года с самолетами SCATа случилось не менее 8 инцидентов, сообщает «Радиоточка». Фото с сайта today.kz ИАТА (International Air Transport Association) занимается исследованием и оценкой работы всех авиакомпаний мира, число которых достигает полутысячи. В результате проверки авиаперевозчикам присуждаются звезды, максимальное число – 7. SCAT имеет только одну, и то, видимо, только благодаря тому, что одобрен Федераль
Marat
SCAT включили в десятку самых опасных авиакомпаний мира
Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА, проанализировав деятельность авиакомпании SCAT, внесла ее в десяток самых опасных авиаперевозчиков в мире. Только за последние три года с самолетами SCATа случилось не менее 8 инцидентов,  сообщает «Радиоточка».
Фото с сайта today.kz
Фото с сайта today.kz
 Фото с сайта today.kz ИАТА (International Air Transport Association) занимается исследованием и оценкой работы всех авиакомпаний мира, число которых достигает полутысячи. В результате проверки авиаперевозчикам присуждаются звезды, максимальное число – 7. SCAT имеет только одну, и то, видимо, только благодаря тому, что одобрен Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) (судя по сводной таблице на сайте airlineratings.com). Кроме оценки безопасности полетов, ассоциация занимается разработкой международных стандартов. И тут стоит обратить внимание на аббревиатуру IOSA. Это система аудита безопасности авиакомпаний, организованная ИАТА. Аналитики ИАТА учитывают наличие/отсутствие крушений самолетов и жертв за последние 10 лет. Кроме того, оцениваются авиакомпании и по другим критериям – например, организация полетов, наличие необходимых лицензий, результаты расследований авиапроисшествий, наличие в «черном списке» Евросоюза. Безусловно, на наличие звезд у SCATа повлияла авиакатастрофа 2013 года под Алматы. «В 1997 году в городе Шымкент собралась группа пилотов, авиатехников и людей, преданных авиации, которые любят небо. Их страсть к полетам, желание помочь стране в создании надежной транспортной инфраструктуры и вера в успех, помогли создать авиакомпанию «SCAT», — говорится на официальном сайте компании. За более чем 15 лет истории, кроме достижений, которые трудно оспорить, SCAT действительно отметился рядом чрезвычайных происшествий. 29 января 2013 года самолет Chellenger-200, рухнул в поле при посадке. Крушение стоило жизни 21 человеку – пассажирам и членам экипажа. Позже комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обнародует заключение: причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор. Условия тумана, повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа, частичная потеря работоспособности пилотирующего летчика, невыполнение требования медицинского освидетельствования. «В результате отклонения руля высоты на пикирование самолет был переведен в интенсивное снижение и столкнулся с землей», – так сухая формулировка описывает одну из крупнейших авиакатастроф современного Казахстана. 7 февраля, спустя всего неделю после крушения, внимание СМИ было привлечено к новому происшествию. Самолет АН-24 на взлетной полосе Международного аэропорта Алматы вылетел за пределы разгонной трассы. К счастью, тогда обошлось без жертв. Позже командира судна осудят на один год лишения свободы за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 14 мая 2013 года экипаж самолета авиакомпании, вылетевший в Баку из Международного аэропорта Актау, вскоре был вынужден вернуться из-за поломки системы кондиционирования. 29 ноября того же года в Актау произошла вынужденная посадка самолета, ранее вылетевшего в Алматы. Причиной назвали «неуправляемость стабилизатора воздушного судна». 1 апреля 2014 года произошло новое происшествие, на этот раз в аэропорту Астаны. Боинг-757 следовавший из Бангкока, во время посадки повредил четыре колеса. Пассажиры наблюдали дым от горящих покрышек. Никто из пассажиров не пострадал. Предварительная версия произошедшего – отказ тормозной системы. 20 октября Казнет облетела фотография пассажира Мади Мейрамгалиулы, которую он сделал из салона самолета SCAT при посадке. На фото хорошо видно – несколько болтов выкрутились из обшивки. Авиакомпания объяснила инцидент естественными причинами, возникшими во время эксплуатации судна. 8 мая 2015 года. Самолет следовавший рейсом «Алматы — Усть-Каменогорск» вскоре после приземления выкатился за пределы полосы. Никто не пострадал. И, наконец, 16 июня 2015 года, Международный аэропорт Актау. Самолет SCATа, прилетев из Астаны и загорелся после посадки во время технического обслуживания. По некоторым данным, во время заправки судна кислородом. Пострадал только инженер авиакомпании – он получил ожог руки. Продолжается расследование причин происшествия. Нетрудно заметить – все эти инциденты, известные широкой общественности, произошли после авиакатастрофы 2013 года. Имеет право на жизнь умозаключение о том, что все они стали известны из-за обострившегося внимания журналистов и пассажиров к компании. Сколько крупных и мелких ЧП предыдущих лет ускользнули от внимания общественности – остается загадкой.

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