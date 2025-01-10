Щапово или Косжайык: «за» и «против» переименования села выступили жители ЗКО

Жители села обратились в редакцию «МГ». Они рассказали, что их село Щапово района Байтерек якобы хотят переименовать. Они против этого и считают, что название носит историческое наследие. Сельчане направили письма на имя акима ЗКО Наримана Турегалиева и акима района Байтерек Марата Токжанова с просьбой оставить название.

С чего всё началось?

Несколько жителей села обратились в редакцию «МГ». Они рассказали, что их село Щапово района Байтерек якобы хотят переименовать. Они против этого и считают, что название носит историческое наследие. Сельчане направили письма акиму ЗКО Нариману Турегалиеву и акиму района Байтерек Марату Токжанову с просьбой оставить название. Под текстом в письмах подписались порядка трёхсот человек.





О чем говорится в письме?

В письме жители говорят, что «ситуация приняла тревожный характер, ущемляющий интересы многих жителей, и создающий раздор между сельчанами». Они считают, что название посёлка Щапово должно остаться, так как имеет историческое наследие.

— Этот посёлок носит название более 200 лет и оно было единственным, о чем есть сведения в книге «Маршруты Уральской области». В ней сказано, что основателем села был Афанасий Щапов и это подтверждали старейшие местные жители. В записных ведомостях Епархии за 1890 год указывается село под этим названием и это также является историей. Согласно данным за 1907 год в селе проживало 1799 человек, было 343 хозяйства, церковь, школа, торговые лавки и мельница. Заселять местность начали задолго до 1907 года. Мы являемся потомками тех многих поколений, которые жили в нашем селе, благоустраивали и развивали его. Отдали лучшие годы своей жизни. Мы родились и всю жизнь прожили здесь и заинтересованы в сохранении исторического названия. С точки зрения закона, это является нарушением закона об ономастике по статье 25-5 пункт 1,2,3, — говорится в письме.

Почему сельчане против переименования?

Местный житель села Щапово Владимир Хивинцев рассказал, что первый раз о переименовании посёлка заговорили лет 10 назад. Но тогда аким сделал сход, после обсуждения с сельчанами название оставили.

— Почему мы обратились к прессе, нас настораживает то, что улицы здесь переименовали. Сделали это втихаря, по сути дела схода не было. Мы говорили о том, что сегодня должен был быть сход и это тоже нам стало известно от жителей села, объявлений никаких нет. Когда может народ собраться, каким образом, кто их собирает, мы этого не знаем. Вдруг нас обманут. В смысле, что объявлений не будет, а в конечном итоге напишут документ и подадут его в ономастическую комиссию. На основании которого, село переименуют, — говорит Владимир Хивинцев.

По его словам в посёлке есть две группы в мессенджере Whats App, одна группа объединяет тех, кто «за» переименование, вторая, кто «против». За переименование выступает не коренное население, а те жители, которые приехали сюда за последние 15-20 лет.

— Коренное население, это меньшинство. По закону, объявление должно висеть, чтобы все его видели и знали. Ничего этого нет. Я действительно против переименования и у меня есть ответственность перед моими предками, которые похоронены здесь. В конце концов, строй новый посёлок и называй, как хочешь! За переименование приезжие люди. Эти приезжие, что сделали для этого посёлка? Мы дорожим миром и не хотим лишний раз будоражить вопрос. Я не чувствую никакой напряженности в посёлке. Ко мне относятся уважительно. Мы стараемся сохранять обстановку мира в посёлке, — сказал Хивинцев.

— Мои бабушки, прабабушки, родители жили в этом селе. Я против переименования. Оставьте Щапово, он когда приехал, он сам его создал, — дополнила местная жительница Щапово Людмила Балабанова.

— Здесь смысл не в том, что мы не хотим, чтобы переименовали, а хотим, чтобы это было законно. Нужно его соблюдать. А там уже, как решит закон. Мы настаиваем на том, чтобы нас ставили в известность, когда будет решаться этот вопрос. Не знаем, как всё это объяснить, но все происходит в тихую. У нас нормальный и дружный посёлок, и вся суматоха началась из-за переименования, — высказалась местная жительница Нина Викторовна, проживающая в селе 40 лет.

Что говорят сельчане, которые «за» переименование?

Местный житель Бакыт Жубанов переехал в Щапово в 1999 году из посёлка Жалпактал. Прошло уже 25 лет. Его дочка со своим мужем работают учителями. В этом селе у него учились и дети, и внуки. Он считает, что посёлок хороший, близко расположен к городу.

— Сейчас многие сёла переименовывают. В Жалпактале там все названия на казахском, русских названий нет, потому что, это казахский район и там живут одни казахи. Здесь многонациональный посёлок есть русские, татары. Я про Щапова не слышал и думаю, что это не связано с историческим названием. Кто он? Я не знаю. Нигде не написано про него. Сейчас мы же не собираемся переименовывать посёлок в название какого-либо «ру» или на чье-то имя. Хотим вернуть ему прежнее название «Косжайык» (здесь соединяется русла реки Урал-Жайык). Народ с этим согласен. Мы 33 года как получили независимость и вот такое название. Это не только мы меняем название, вон рядом сёла, к примеру, Белес, раньше назывался Ростоши. Ничего от этого не случилось, жители так и живут дружно. Никто на нас не наезжает и мы ни на кого не наезжаем, живём все дружно. В названии нет ничего такого, имя должно быть на казахском, так как это Казахстан. Я так это понимаю. Сейчас в посёлке 80% казахи и 20% другие нации. Среди населения есть мнение, что везде меняют названия, а у нас нет. Об этом говорили, еще пять лет назад, но тогда ввели мораторий. Спросите у любого, они скажут, что нужно менять название, — высказал своё мнение Бакыт Жубанов.

Ещё один местный житель Ержан Абжанов живет в посёлке с 2006 года и говорит, что большая часть села поддерживает идею переименования села.

— Косжайык историческое и казахское название. Мы не против, чтобы наше село так называлось. 80-90% населения согласны с этим, — дополнил Ержан Абжанов.

Что думает об этом аким села?

Аким села Щапово Биржан Нурбайыров говорит, что вопрос о переименования села поднимается по инициативе жителей.

— Пришли на приём, обратились к нам, собрали подписи. После этого даём объявление в газету о проведении схода членов местного сообщества, где обсуждается и принимается решение. Далее решение рассматривается ономастической комиссией, — пояснил аким села.

Также он дополнил, что история мирового опыта показывает то, что по истечению времени помимо переименования многих населённых пунктов менялись и названия столиц.

— В результате изучения материалов найдено историческое название села «Косжайык». Жители округа поддержали это название. Так как современное течение реки Жайык разделяется образовывая остров и снова впадает в своё русло. Появление общих топонимов географических названий рек, озёр, гор не является случайным явлением, а имеет историческое значение. Эти исторические сведения были опубликованы 13 июня 2023 года в газете «Орал өңірі» в статье доктора наук, доцента ЗКГУ имени М.Утемисова Г.К. Хасанова, также их можно найти в книге П.С. Палласа под названием «Путешествие по разным провинциям Российской империи» 1773 года, — рассказал Биржан Нурбайыров.

Аким села отметил, что 12 декабря сход действительно не состоялся из-за ономастических проблем и если в будущем поднимется этот вопрос, они подадут объявление в газету.

— С нашей стороны всё проведено законно. Мы писали об этом даже в сельские чаты в мессенджере Whats App, — заключил он.

«Почему Косжайык?» — ответил профессор филологических наук

Доктор, профессор филологических наук Габит Хасанов написал статью в издании «Орал өңірі», где привёл исторические сведения.

— Я это с потолка не взял. Написал статью, основываясь на книгу П.С. Палласа под названием «Путешествие по разным провинциям Российской империи» 1773 года. Он проехал от Уральска до Гурьевского городка (Атырау - пример. автора). Останавливался во время своего путешествия, одна из остановок — форпост, который назывался Косжайык. Он описал местность, где река Урал разделяется и между ними есть остров. После этого, некий офицер Жуковский описывает всё это и также указывает, что эта местность называется Косжайык. После переименования реки Яик в Урал, эту местность переименовали в Кошъуральск. Вот это истинное название посёлка Щапово — это Косжайык, именно там река разделяется и образован остров. Я ссылался на это. Если мы это восстановим, то восстановим древнее название. Это просто всегда было, можете почитать эту книгу.К примеру, улица Сарайшык, всегда была таковой, потом её переименовали в Нариманова, и сейчас снова Сарайшык, — отметил Габит Хасанов.

Что говорится в книге Палласа?

Книгу «Палласа» мы нашли в музее «Старый Уральск». Она была написана для «величества великой государыне императрице Екатерины II». На записях от 24 июля 1769 года говорится, что Киндалынской форпост находится в некотором расстоянии от Яика на небольшом с двух сторон увале близ западного берега речки, Киндалы называемой. Он укреплен таким же образом, как Зашимной форпост. Внизу увала находится несколько жилых домов, в коих казаки живут и зимою, а через речку сделан худой мост.

— Неподалеку от сего форпоста опять находится рукав Яика, который Кошъяик называется. Впредь приведу я много примеров, где сия река по причине иловатой в степи земли оставила засоренный прежний свой ров, и прорыла себе новый путь. Такие перемены наипаче происходят во времена вешнего разлития, и то случается еще и ныне в глазах тамошних жителей. Сказывают, что там, где речка Кендалы впала в Яик, видны остатки состоящего вала и рва знатного шанца, о котором услышал я уже выехав из сей страны, и так сам не мог оного видеть. Впрочем, имею основательную причину верить словам яицких казаков, что там было жилище ногайских татар, — написано в книге Палласа.

Где находился Кошъяик — версия краеведа

Краевед из ЗКО Максут Утепов считает, что в книге Палласа описана другая местность. Так как, первый и второй Киндалынские посёлки (Студеновская станица) располагались в Илецком округе. Это сейчас Оренбургская область РФ.

— Здесь по нашей области Киндалынских посёлков по историографии мне не попадалось. Житель Щапово, который рассказывает, что этот посёлок основал некий Щапов — я тоже нигде такого не встречал. Дело в том, что пограничная линия основывалась в виде форпостов. Это были такие караульные точки, их в частное пользование не давали. Частное пользование определяло войсковое правительство, это хутора степные. Все степные хутора, начиная от Илека и заканчивая Атырау — они давались на рубеже 40-х годов 19 века и вторая половина 19-го века. Именно на тот период, рыбные запасы на реке Урал настолько оскудели, что для поддержания жизненного состояния рыбы уже не хватало. Были вынуждены заниматься чем-то другим. А чтобы заниматься, чем-то другим, стали давать землю в виде хуторов. И вот эти все хутора, я апеллирую по своему району, к примеру, хутор Черноярова, давался казаку Черноярову. Все хутора носили имена этих людей, которые первые получали разрешение на пользование. Позже к ним присоединялись ещё люди, а название хутора оставалось прежним. Линия Урала была пограничной и на границе никто не давал земли в пользование, — рассказывает Максут Утепов.

Мужчина задался вопросом, играет ли роль историография в переименовании посёлков.

— По моему сейчас больше переименовывают по политическим мотивам, а не по историческим. Насколько я знаю, что все хутора переименовали, Железнов в Атамекен, Першин в Шалгай, Чернояров в Каражар, Цыганов в Егиндибулак, Новенький переименован в Кайнар, Бакаушин в Акжол, Растошинский в Белес. Тут я не знаю, как может играть какую-то роль история, — говорит Утепов. — Если ономастическая комиссия сказала, предоставить исторические справки и тогда они не будут переименовывать, но я не уверен, что так получится.

Краевед рассказал, что Щапов, как форпост населялся определенным количество казаков. Все форпосты, они были организованы в виде кордонной стражи.

— Вот по Янайкино скажу, там была кордонная стража и службу несли татары-казаки. И слово Янайкино произошло от слова огонь по татарски — Ян. Там был сигнальный шест, на который прикрепляли сноп сена или соломы, а по нему спускался жгут. Когда видели пыль, тогда поджигали этот жгут, чтобы подать сигнал о скором нашествии. Конный отряд определяли по гулу и пыли. Их задача была, дать сигнал, для этого и существовали форпосты. На них служили по 8-10 человек, — отмечает Утепов.

Также он пояснил, почему посёлок носит название Щапов.

— Что касается названия Щапов, вообще это Чапов. Вот в сторону Самары РФ, в бывшем Приуральном районе там есть посёлок Чапов, а здесь он получился Щапов, потому что форпост был населен крещенной мордвой. Мордва, которые вступали в казаки, их крестили и определяли на место жительства в Чаповский посёлок. У них была своя особенностью в речи, и вместо Ч, они произносили Щ. Отсюда и пошло название Щапов, — рассказал Максут Утепов.

Стоит отметить, что касается интернет-источников, то есть данные о том, что посёлок Щапово входил в первый отдел Уральского казачьего войска.

— Согласно карте военного топографического отдела Оренбургского войска от 1890 года, там изображены все отделы и границы, вот Щапово действительно входил в первый отдел Уральского казачьего войска, — показал на карте Максут Утепов.

Данные о Щапово

Между тем, вопрос о переименовании села Щапова поднимался ещё 10 лет назад и тогда, по просьбе жителей посёлка музей «Старый Уральск» составил историческую справку по времени возникновения посёлка Щапово.

— Согласно статистическим материалам, изданным в 1839 году министерством внутренних дел, на земле Уральского казачьего войска насчитывалось 119 населенных пунктов, из них 52 хутора. Одним из них носил название Щапов. Хутор Щапов возник в конце 18 века. В списке на 1862 года поселений Уральского войска и войскового населения указывается хутор Щапов, в котором на тот период проживало 1099 человек. Письменный источник работа российского историка Рябинина А.Д. «Уральское казачье войско» 1866 года. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что хутор Щапов носит название не менее 200 лет. А значит это название имеет историческое значение и должно быть сохранено, — говорится в справке музея «Старый Уральск».

К слову, в посёлке Щапово сейчас проживает порядка 2 тысяч человек.