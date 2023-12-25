В преддверии запуска программы «Национальный фонд – детям» казахстанские родители начали проверять корректность информации о своих детях в личном кабинете на веб-портале «Электронного правительства». И многие столкнулись с проблемой — раздел «Сведения о детях» либо пустует, либо в нём не хватает кого-то из детей. Как решить эту проблему, мы уже знаем. Но появилась новая — теперь дата рождения и дата заключения брака не соответствуют действительности. К тому же, в разных приложениях и на сайте информация разная.

— Сначала в личном кабинете не отображалась информация о детях, как будто у меня их вообще нет. А их у меня, на минуточку, трое. Информация, что не видно детей, рождённых до 2008 года, тоже не подходит, все трое рождены после 2008 года. Затем я добавила детей по ИИН, и после этого дата рождения детей и дата заключения брака стоит неверная. То есть, день рождение моих детей на один день раньше, чем есть на самом деле. С датой свадьбы тоже самое. Между тем, в приложении Kaspi все даты сходятся с документами. Интересно, почему такая ошибка выходит? Изменить самостоятельно не получается. Это сделано для того, чтобы потом мне сказали, что у меня ошибка в данных, и поэтому выплат не будет? — рассказала жительница Уральска Роза.

Журналист связался с операторами единого контакт-центра и ЕНПФ. Выяснилось, что чтобы исправить ошибку в личном кабинете, достаточно обратится в техподдержку электронного правительства. Для этого нужно сфотографировать разделы с неверными датами и отправить фото с описанием проблемы в telegram-чат eGov.kz или на почту [email protected].

Оператор call-центра ЕНПФ ответила, что дата рождения обязательно должна совпадать с номером ИИН. В противном случаи открыть счёт для начислений по программе «Национальный фонд – детям» будет невозможно.

Проект предусматривает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. По предварительным подсчётам, за 18 лет ребёнок накопит 3 500 долларов. Средняя сумма начислений за год составит 150-160 долларов. Деньги можно будет потратить на учёбу в Казахстане или за рубежом, либо приобрести на них жильё исключительно на территории РК. Оператором программы будет ЕНПФ.