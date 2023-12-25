25 декабря отмечается памятная дата — День ввода ограниченного контингента советских войск на территорию республики Афганистан. На площади Победы состоялся митинг, посвящённый событиям 44-летней давности.

Операция, которую замышляли, как кратковременную – с целью оказания помощи дружественному народно-демократическому режиму – растянулась на долгие годы, и роковым образом сказалась на судьбе государства.

— Афганская война длилась для Советского Союза не полных десять лет. 25 декабря 1979 года в Афганистан был введен ограниченный контингент советских войск, а 15 февраля 1989 году войска покинули эту страну. Только за первую декабрьскую неделю 1979 года погибло 86 советских солдат. Только через ограниченный контингент за все время прошло 22 тысячи казахстанцев, в том числе 1 021 воин из нашей области. 27 семей не дождались своих сыновей и братьев, 89 ребят стали инвалидами, судьба одного из них до сих пор неизвестна, — говорит руководитель Областного общества инвалидов-ветеранов войны в Афганистане Беркингали Габделов.

Западноказахстанские воины интернационалисты почтили минутой молчания память павших, и возложили цветы к Вечному огню и к подножию памятника погибшим воинам.

Коблан Жапаров служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии имени 60-летия СССР под Витебском. 12 декабря после тревоги военная часть, собрав оружие и сооружение, своим ходом перебралась в Смоленск. Оттуда их направили в Подмосковье, а там уже каждую роту на самолетах доставили в Энгельс. Затем погрузив все вооружение, боеприпасы на Ан-12 и Ил-76 полетели в Кабул.

— 25 декабря в 15.00 мы приземлились в Кабуле. Расположение нашей части было недалеко от города. Жили мы в палатках по шесть-семь человек. На третий день попали в первое сражение. В том бою я потерял своего друга. Яхон Равис погиб 27 декабря. Находясь полтора года в Афганистане у меня было одно осколочное ранение. Но я быстро оправился и встал в строй. Демобилизовался в 1981 году, — поделился Коблан Тулегенович.

Оксана КАТКОВА, фото автора