В ней приняли участие около 300 особенных детей со своими родителями. Для присутствующих выступали местные артисты, а также гости из Алматы.

Мероприятие организовало общественное объединение инвалидов «Белый парус». По словам президента ОО Мираса Карабинова, фонд на протяжении четырёх лет занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями. На специально оборудованных инва-такси развозят их по больницам, школам, реабилитационным центрам и так далее.

– В преддверии всеми любимого праздника мы хотели подарить детям положительные эмоции, порадовать их и подарить небольшие подарки. Каждый ребенок заслуживает лучшего. Наше объединение заботится о своих детях и в такой замечательный праздник мы не могли оставить их без внимания. Надеемся, что им понравится сегодняшний праздник, - сказал Мирас Карабинов.

Мероприятие состояло из праздничного концерта, которое продолжилось новогодним салютом, а в завершении утренника каждый ребёнок получил долгожданный сладкий подарок от Деда Мороза.

Стоит отметить, что и дети основательно подготовились к ёлке. Они нарядились в различных персонажей, супергероев, зверушек, принцесс и героев мультфильмов. Четырехлетней Алле врачи поставили диагноз атипичный аутизм. Малышка с интересом разглядывала концертный зал. Мама девочки Оксана Сартаева говорит, что посещение подобных мероприятий для них является экспериментом, так как Алла пугается громких звуков, музыки, яркого света и шума.

– Мы ходим в коррекционную группу детского сада. В группе моя дочь единственный ребенок, который разговаривает. Алла читает с трех лет, умеет считать. Атипичный аутизм - это аутизм таланта. В будущем такие дети вырастают талантливыми людьми. Алла пока проявляет себя в глобальном чтении. В свои четыре года она не читает слогами, а читает слова целиком, - рассказала Оксана Сартаева.

На правах рекламы