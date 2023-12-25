Профессий в мире множество. Существование же различного вида профессий представляет собой систему отношений социума, что в свою очередь говорит о том, что необходимо проявлять особое внимание по отношению к своей трудовой деятельности.

И поэтому для того, чтобы труд человека приносил для него максимум пользы и выгоды, здесь также следует придерживаться определённых рамок в плане нравственности.

Ислам предписывает мусульманам трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Труд и заработки людей бывают разные. Верующий должен обращать особое внимание на то, чтобы зарабатывать разрешенным «халяль» путем и не смешивать пищу с запрещенным «харам».

Пророк (мир ему) обрадовал благой вестью тех, кто честно трудился: «Те, которые торговали законно, в Судный День будут вместе с Пророками».

Правдивость это один из принципов исламской нравственности. Мусульманину следует избегать лжи и зависти. Например, производитель должен выпускать товар качественно и без обмана. Обязанности работника и подчиненного выполнять порученную им работу полноценно, без изъянов. Если работник выполняет свою работу небрежно (мотивируя тем, что его никто из людей не видит), он отдаляется от истины и присваивает заработок незаконно. Или же работодатель, который не выплачивает работнику оговорённую сумму, так же проявляет несправедливость, обманув, нарушив договор и право труженика на его долю.

Проявление таких и подобных отношений в рабочей деятельности так же запрещено религией. Всевышний Аллах сказал: «О те, кто уверовал! Соблюдайте договоры…» (Коран, 5:1).

По этому поводу можно привести следующее изречение Посланника. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Аллах Всевышний сказал: «В День воскресения Я буду противником троих: человеку, пообещавшему Моим именем, а затем поступившему вероломно, и человеку, продавшему в рабство свободного и проевшему полученные за него деньги, и человеку, нанявшему работника, потребовавшему от него выполнения работы сполна, но не заплатившему ему» (Аль-Бухари).

Сегодня в обществе бытует понятие, что в современном мире нельзя выжить без воровства и предательства, поэтому благородный способ заработать сводиться на «нет», т.е. является невозможным. Однако это далеко не так. Данное понятие является всего лишь оправданием для тех, кто погряз в грязных доходах и привык зарабатывать неразрешённым образом. А сегодня немало людей, которые содержат себя и своих близких, придерживаясь законов шариата.

На самом деле проблема не в том, что нельзя выжить законным путём, а в том, что незаконный путь представляет собой более лёгкий и более выгодный способ разбогатеть, которому, в свою очередь, поддаётся человек, желая иметь большего. Однако данный путь является обманчивым. Необходимо помнить, что какими бы сладкими не казались плоды этих желаний, человек непременно ощутит их горечь. Ведь это одно из наущений сатаны, ведущее к несправедливости и к недовольству Всевышнего Аллаха.

Исходя из вышеизложенного становится ясно, что для того, чтобы труд человека представлял пользу как в этой, так и будущей жизни, в трудовой деятельности следует придерживаться следующих принципов:

1) Правильное намерение.

Человек должен иметь намерение удовлетворить свои личные потребности, потребности своей семьи и, в общем, думать о благосостоянии всех людей, их материальном и духовном развитии, а также об обретении благоволения Аллаха. Он не должен ставить целью удовлетворение своих капризов и эгоистических желаний. Например, приобретение дорогого автомобиля с целью возвыситься над другими, или же «соревнование» в возведении более дорогостоящего здания с целью доказать свое превосходство.

2) Профессионализм и компетентность.

Мусульманин должен владеть знаниями в той области трудовой деятельности, в которой он занят. Он должен иметь достаточные знания для того, чтобы избегать в своей деятельности запретного (харам) и придерживаться дозволенного (халяль). Непрофессионализм и некомпетентность могут привести к таким негативным последствиям, как производство некачественной продукции или же несоответствующий результат выполненной работы. Это, в свою очередь, может явиться причиной пагубных последствий как для отдельных индивидов, так и для всего общества. Например, будь то в сфере медицины, автопромышленности, строительства и т.д. Посланник Аллаха Мухаммад (мир ему) по этому поводу сказал: «Если за лечение берётся тот, кто неизвестен как врач, ему следует поручиться (за то, что он всё будет делать верно)».

3) Работа должна представлять собой разрешённый вид трудовой деятельности.

Религия запрещает зарабатывать деньги азартными играми, воровством, мошенничеством, ростовщичеством, взяточничеством, контрабандой, т.е. всем тем, что приносит вред обществу, нарушает принцип справедливости и не приличествует человеческому достоинству. Также непозволительно заниматься производством и продажей продукции, запрещенной Аллахом.

По этому поводу в следующих изречениях Посланник Аллаха (мир ему) сказал:

«Если Аллах запретил использовать какую-то вещь, то прибыль, которую возможно получить с использованием этой вещи, считается запретной (харам)».

«Аллах и Его Посланник запрещают покупать и продавать мертвечину (мясо животных, заколотых без соблюдения правил шариата или не на охоте), свинину и идолов».

4) Не злоупотреблять служебным положением. Работа должна носить справедливый характер.

Непозволительно верующему человеку производить какие-либо махинации, ущемляющие права других людей, воспользовавшись своим служебным положением. Мусульманин должен выполнять свою работу добросовестно, будучи одинаково справедливым ко всем. Подобное действие равносильно обману, а Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Обманувший нас не имеет к нам отношения».

5) Соблюдение прав работников.

Согласно нормам ислама работодатель должен вовремя выплачивать работнику заработную плату, соответствующую времени и обычаям, а также соблюдать другие его материальные и духовные права. Обращая внимание на обязательность проведения соответствующей оплаты работнику за его труд. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Платите своему работнику, пока у него не высох пот (т.е. немедленно)».

Также в другом изречении (хадис кудси) говорится: «Есть три группы людей, которым в Судный День придётся держать ответ передо Мной: тот, кто, призывая Меня в свидетели, поклялся и не сдержал своей клятвы; тот, кто продал свободного человека и использовал полученные за него деньги; тот, кто нанял работника и не заплатил ему».

6) Соблюдение прав работодателя.

Работник, ожидая уважения своих прав со стороны работодателя, должен и сам вести себя подобным образом. Также как и работодатель, работник должен поступать по справедливости и действовать в соответствии с условиями договора, заключённого по взаимному согласию. Принципу соблюдения договора в исламе также отводится особое место. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Мусульманин должен поступать согласно условиям, на которые он согласился». Несоблюдение же заключённого договора перечисляется как один из признаков лицемера (мунафик).

Согласно исламу, работник имеет две основные обязанности:

а) Проявление ответственности в работе. Верующий должен прилагать максимум старания и усердия для большей продуктивности.

б) Быть надёжным, т.е. свое рабочее место, инструменты и материалы считать аманатом и беречь их, не портить и не позволять это делать другим.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что человека, который в своих делах всегда придерживается высоконравственных принципов. Всевышний Аллах непременно одарит благом в любой сфере его жизнедеятельности в этом мире, а так же в мире после смерти.

Таким образом, ислам предписывает человеку трудиться, зарабатывая честным, дозволенным путем. Необходимо помнить о том, что этот мир является местом испытания, после которого человек предстанет с ответом перед Всевышним.

Информацию предоставило управление религии ЗКО

