По данным «Казгидромета», 26 декабря на севере и востоке ЗКО ожидается туман. Ночью и утром на западе и севере региона — гололёд.
  • В Уральске прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — осадки в виде снега с дождем. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -1..-3 градусов. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
  • В Актобе будет снег. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау ожидаются дожди. Днём столбики термометра покажут +9..+11 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы — дождь. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.