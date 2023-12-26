Аким города Миржан Сатканов на встрече с населением затронул проблему водообеспечения, теплоснабжения и снижение износа электросетей.

— Важным условием улучшения благосостояния людей является непрерывное обеспечение основными коммунальными услугами, такими как вода, свет и отопление. В этом направлении осуществили ряд важных проектов. Так, в этом году реализовали четыре проекта по модернизации ТЭЦ. Проведена реконструкция старой котельной в Зачаганске на 489 млн тенге. В результате теплом обеспечили 9 домов, шесть организаций и один детский сад. На 545 млн тенге заменили трубы системы отопления в котельной №3 в микрорайоне Монкеулы, что дало возможность обеспечить теплом 18 домов, – сообщил аким.

К тому же, чтобы снизить аварийные ситуации провели реконструкцию РУ-3, 15 кв водозабора ТЭЦ на 239 млн тенге. Реконструкция оборотного водоснабжения Уральской ТЭЦ в части замены градирни на 3 млрд тенге в целях экономии на 50% ресурсов воды реки Урала.

– Недавно было завершено строительство 6 водозаборных скважин на 482 млн тенге. В результате объём добываемой воды увеличился ещё на 9 тысяч кубических метров в сутки. Был подготовлен проект строительства ещё 5 водяных скважин. Ещё рассмотрен проект обновления водопровода Kamen Group. Работы по реконструкции ведутся на магистралях водоснабжения, в частности на канализационных насосных станциях №2, 3, 21. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию ещё пяти КНС. Износ городской электростанции составляет 75%. Ежегодно в Уральске проводятся работы по ремонту линий электропередач. Так, в текущем году было заменено 120 километров сети. За счёт инвестиционных программ заменено ещё 9,3 километра сети. Мероприятия по снижению износа электрических сетей и оборудования города включены в «План комплексного развития Западно-Казахстанской области». На эти цели в ближайшие три года из республиканского бюджета планируется выделить 7,5 млрд тенге, – озвучил Сатканов.

Оксана КАТКОВА