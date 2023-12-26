Пожарный из Алматы погиб на службе

Командир отделения части №19 в Алматы Уәли Әділет погиб при тушении пожара в Алматинской области, сообщили в МЧС Казахстана.

Трагедия произошла 25 декабря в 16:56. Расчёты пожарной части №19 выехали в село Кокозек.

— При исполнении служебного долга, в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения, старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает оперативно-следственная группа, — информировали в ведомстве.

Уәли Әділет родился в 1993 году в Алматинской области. В органах гражданской защиты служит более восьми лет. У него осталась жена и четверо детей.

В МЧС обещают оказать всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего.