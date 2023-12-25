Как отметил аким города Миржан Сатканов на встрече с населением, в этом году в Уральске начался ремонт 77 километров дорог на 71 улице. Из них на сегодня отремонтировали 40 улиц и построили 54 километра дорог. Остальные объекты завершат в следующем году, что увеличит показатель асфальтного покрытия дорог.

— В последние время состояние дороги на улице Шолохова беспокоило всех жителей областного центра. По прямому поручению акима области в этом году провели капитальный ремонт этой основной дороги. Проект длился два года. На сегодня работы идут к завершению, — сказал градоначальник.

К тому же, готова документация на ремонт дорог по 60 объектам общей протяжённостью 171 километр, на 2024-2025 годы. Среди них 30 проектов предусматривают реконструкцию дорог на семь млрд тенге, 25 проектов — это средний ремонт на 4 млрд тенге и пять проектов — капитальный ремонт на 3,6 млрд тенге. На всё необходимо 15 млрд тенге.

— Ещё один очень важный вопрос – улучшение обслуживания общественного транспорта, поэтому вопросу от горожан поступает много жалоб. Среди них долгое отсутствие автобусов на маршрутах, неудобное расписание движений, культура обслуживания водителей и кондукторов. Как вы знаете, на всех маршрутах внедрена электронная система оплаты проезда. В результате доходы перевозчиков увеличились в три раза, налоговые поступления в бюджет в пять раз, занятость — в четыре раза. Сегодня улучшается обновление автобусного парка. В прошлом году было закуплено 79 автобусов, в этом — 85. В результате за последние два года городской автобусный парк обновился почти на 50%, — заявил М.Сатканов.

Оксана КАТКОВА