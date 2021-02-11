Сдается в аренду складское помещение в Атырау

Продается или сдается двухэтажный склад в г. Атырау. Общая площадь - 1358,6 кв. м Площадь первого этажа - 855,2 кв. м Площадь второго этажа – 251 кв. м Продажа: 150 000 000 тенге Аренда: 2 000 000 тг. + комуслуги. г. Атырау, ул. С. Датова, 152 «Б» Тел.: 8 777 761 14 33 На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.