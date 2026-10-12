«Сдал» в аренду несуществующие вагоны: казахстанец не смог оспорить приговор за обман на 18,5 млн тенге

Казахстанец попытался отменить приговор и добиться оправдания по делу об обмане предпринимателя на 18,5 млн тенге, однако суд кассационной инстанции оставил назначенное наказание - 7 лет лишения свободы - без изменений. Об этом сообщается в Telegram-канале Кассационного суда.

Как рассказали в суде, преступная схема была реализована осенью 2022 года. Осужденный разместил объявление о сдаче в аренду железнодорожных вагонов, хотя в реальности они не принадлежали его компании и не находились в пользовании.

- Для убедительности он предоставил предпринимателю список 36 вагонов с серийными номерами и заключил договор, по которому получил предоплату. Продолжая обман, М. направил арендатору поддельное гарантийное письмо о поставке вагонов. Заведомо не имея возможности исполнить договор, он распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Причиненный потерпевшему ущерб составил 18,5 млн тенге, - говорится в сообщении.

Суды первой и апелляционной инстанций признали мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере, назначили 7 лет заключения и обязали возместить ущерб. Однако осужденный обратился в кассацию, заявив об отсутствии состава преступления.

Проверив материалы, Кассационный суд отклонил жалобу и подтвердил, что умысел на хищение средств был доказан полностью.

- Кассационный суд пришел к выводу, что М. изначально не имел намерения и реальной возможности предоставить вагоны в аренду. Хотя руководителем товарищества формально значилось другое лицо, фактически М. управлял его деятельностью, принимал решения о заключении договоров и распоряжался поступившими деньгами. Для подтверждения поставки он использовал поддельное гарантийное письмо... Эти обстоятельства в совокупности с показаниями потерпевшей стороны и свидетеля, а также платежными документами подтверждали умышленное хищение денег, - пояснили в суде.

В итоге судебные акты вступили в законную силу без изменений, а квалификацию преступления и срок наказания оставили прежними.