Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ рассказал о новшествах в работе скорой медицинской помощи. Одной из главных проблем, со слов главного врача области, является дефицит автомобилей на городской станции скорой помощи. - До конца года мы комплектуем нашу станцию медпомощи еще 7 автомобилями, чтобы сократить время доезда до пациентов. Еще одной проблемой является необоснованные вызовы. Бывают случаи, когда взрослые люди звонят в скорую, потому что у них температура поднялась до 38 градусов или же у него синдром похмелья. Эту проблему мы также вскоре решим. Теперь все подобные звонки будут передаваться в неотложную службу при поликлиниках, - пояснил Канат ТОСЕКБАЕВ. Одна из жительниц города в прямом эфире внесла предложение - сделать все необоснованные вызовы платными, чтобы не отвлекать бригады скорой помощи от пациентов, которым требуется реальная помощь. Стоит отметить, в этом году для станции скорой помощи области будет закуплен 21 автомобиль, 7 из которых останутся в Уральске. Всего в городе в сутки на линию выходят 27 бригад, однако этого недостаточно для обеспечения быстрой медпомощи 640 тысячам человек.