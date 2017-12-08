По данным управления сельского хозяйства ЗКО, только в этом году собрано уже без малого 300 тонн овощей и зелени. В данный момент на территории области работают 86 теплиц. Еще полтора года назад их количество было в полтора раза меньше. Аграрии отмечают, что применение современных технологий позволяет собирать до 20 килограммов овощей с одного квадратного метра. Но для этого приходится трудиться не покладая рук. - В этом году начала действовать крупная теплица в Уральске. Ее общая площадь составляет 1200 квадратных метров. В ней применяются современные технологии – капельное орошение. Первый урожай помидоров был получен в мае. В ближайших планах - открытие еще десяти теплиц, - отметил главный специалист управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Тельжан Исмагулов. Одна из самых больших теплиц в регионе расположена неподалеку от поселка Махамбет Зеленовского района. Комплекс «Алтын Болашак» занимает площадь в 3 тысячи квадратных метров. - Мы выращиваем в основном огурцы. Урожай получаем два раза в год – весной и осенью. Ежегодно собираем до 250 тонн овощей. Продукция реализуется на внутреннем рынке. Сейчас у нас работает 12 человек, в основном это местные жители. Семена приобретаем в Российской Федерации, - отметил заместитель директора КХ «Алтын Болашак» Тулеп Насыров. В 2016 году за два севооборота овощеводы собрали 480 тонн овощной продукции. В этом году аграрии надеются получить еще больший урожай. Но для этого необходимо увеличить субсидии для начинающих овощеводов. Ведь без государственной поддержки в сфере сельского хозяйства фермерам приходится нелегко.