Им стал старший помощник прокурора Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Приказом Генерального прокурора РК прокурором Специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области назначен  Асхат  КАСИМОВ. - Ранее Асхат КАСИМОВ занимал должность старшего помощника прокурора Атырауской области, - сообщает пресс-служба органа. По вопросам нарушения прироохранного законодательства физическими и юридическими лицами жители Атырауской области смогут обращаться по адресу: г. Атырау, мкр. Балыкшы, ул.Сарбопеева, №10 Тел. 8 (7122) 24 15 20 Е-mail: [email protected] Сотовый номер прокурора – 8 701 700 32 22 Ерлан ОМАРОВ  