Иллюстративное фото из архива "МГ" Айнура АКИПОВА в воскресный день села в автобус второго маршрута на остановке «Налоговый департамент» и хотела доехать до остановки «Восьмая школа». Женщина утверждает, что кондуктор нагрубила ей. - Я зашла с детской коляской. В ней находился ребенок. Попросила людей уступить место для коляски. Они это сделали. Неожиданно кондуктор начала мне грубить. Она говорила, что я должна пользоваться собственным транспортом. Вела себя агрессивно, ругалась при всех. Я ей сказала, что в пассажирском транспорте есть специальное место для детских колясок, но она меня не слушала. Я ее даже сфотографировала и записала номер автобуса, - говорит молодая женщина. Однако кондуктор себя виноватой не считает. - Она вела себя невежливо. Коляской испачкала людей. Оттолкнула бабушку, села на ее место. Я ни в чем не виновата. Пассажиры должны подчиняться правилам, - высказалась кондуктор Светлана. В ТОО «Уралтехсервис» подтвердили, что к ним поступило обращение недовольной пассажирки. По словам руководства, меры были приняты. - Мы предупредили кондуктора о недопустимости такого поведения. В случае поступления повторных жалоб она будет уволена, - отметил директор предприятия Александр Баклан. Стоит отметить, что в каждом автобусе можно найти телефоны отдела пассажирского транспорта и предприятий перевозчиков, куда можно обратиться с жалобами и предложениями.