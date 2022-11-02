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Социум

Сделать школьную форму более свободной предлагают в Казахстане

Соответствующий приказ подготовило министерство просвещения. Фото Медета Медресова Поправки опубликованы на портале «Открытых НПА». Председатель комитета среднего образования Гульмира Каримова пояснила, что речь идёт только о дополнении и предоставлении возможности выбора. - В качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета - трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки - рубашка поло. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти допол
Дана Рахметова
Сделать школьную форму более свободной предлагают в Казахстане
Соответствующий приказ подготовило министерство просвещения.
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Сколько в ЗКО стоит собрать ребёнка в школу
Фото Медета Медресова Поправки опубликованы на портале «Открытых НПА». Председатель комитета среднего образования Гульмира Каримова пояснила, что речь идёт только о дополнении и предоставлении возможности выбора.
- В качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета - трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки - рубашка поло. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений, - сказала Каримова.
Публичное обсуждение открыто до 15 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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