Сделать школьную форму более свободной предлагают в Казахстане

Соответствующий приказ подготовило министерство просвещения. Фото Медета Медресова Поправки опубликованы на портале «Открытых НПА». Председатель комитета среднего образования Гульмира Каримова пояснила, что речь идёт только о дополнении и предоставлении возможности выбора. - В качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета - трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки - рубашка поло. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти допол