Секрет идеальной формы: ученые раскрыли пользу коротких тренировок

Авторы эксперимента выяснили, что короткий, но мощный всплеск активности заставляет организм работать на клеточном уровне совсем иначе, чем размеренное кардио.

Всего несколько минут предельно интенсивной нагрузки способны запустить процессы восстановления организма эффективнее, чем полтора часа изнурительной работы в зале. К такому выводу пришли исследователи из США и Австралии, чья работа была опубликована в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Такие "микротренировки" идеально впишутся в график тех, у кого вечно не хватает времени на полноценные часовые сессии. Авторы эксперимента выяснили, что короткий, но мощный всплеск активности заставляет организм работать на клеточном уровне совсем иначе, чем размеренное кардио.

Что показал эксперимент

В исследовании участвовали добровольцы, которых разделили на две группы. Первая выполнила серию из шести 30-секундных спринтов на велотренажере на пределе возможностей, а вторая крутила педали в умеренном темпе полтора часа.

Анализ крови до и после занятий выявил разительный контраст:

Взрывной спринт спровоцировал колебания более чем 700 белков в плазме, вызвав всплеск гормона роста и элементов, отвечающих за регенерацию тканей.

Долгая тренировка изменила показатели всего семи компонентов, хотя ученые отмечают, что умеренная нагрузка эффективнее влияет на обмен мелких молекул и жирных кислот.

Как это работает для жиросжигания

Интересный эффект зафиксировали и при изучении жировой ткани. Плазма крови участников после коротких спринтов повлияла на работу тысяч генов, запустив мощные метаболичные сдвиги. При этом организм адаптируется к такой нагрузке: даже после курса регулярных занятий реакция осталась прежней, то есть дело именно в формате встряски, а не в банальном стрессе для неподготовленного тела.

Такой формат отлично подойдет для занятых людей: пара минут максимальной отдачи дает мощный стимул организму, экономя часы свободного времени.