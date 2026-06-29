Секрет мягкого пледа: правильная стирка и сушка

5 главных правил ухода: от выбора моющего средства до секретов правильной сушки, которые помогут сохранить форму и мягкость пледа.

Любимый плед после стирки стал жестким? Скорее всего, вы нарушили правила ухода. Чтобы вещь оставалась уютной годами, соблюдайте эти 5 правил.

1. Читайте этикетку

Производитель знает особенности ткани лучше всех. Значки на бирке - это инструкция, которая поможет выбрать безопасный режим и температуру.

2. Соблюдайте вес

Если сухой плед весит больше 4,5 кг, не перегружайте стиральную машину. Объемные изделия лучше отдавать в химчистку или стирать вручную, иначе они не прополощутся.

3. Только жидкие средства

Порошок плохо вымывается из ворса, делая ткань жесткой и тусклой. Используйте гели или капсулы - они лучше растворяются и бережнее относятся к волокнам.

4. Кондиционер - обязателен

Добавляйте кондиционер при каждой стирке. Он смягчает нити, предотвращает появление катышков и сохраняет приятную текстуру.

5. Деликатный режим и сушка

Стирайте при 40°C с отжимом до 500 оборотов. Сушите только в горизонтальном положении: так плед не растянется и не деформируется под собственным весом.