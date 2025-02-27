Сексологи рассказали, как разогреть остывшее либидо

Издание Tips рассказало, что делать, если ваша страсть поостыла. Для начала стоит принять, что понятия нормы не существует: некоторые пары спят друг с другом несколько раз в неделю всеми мыслимыми способами, для других достаточно нескольких раз в месяц, а третьи постепенно перестают вообще заниматься сексом и не чувствуют себя при этом плохо.

Поэтому сексологи рекомендуют разогреть остывшее в быту либидо, сделав один шаг по отстранению. Это не значит, что нужно отвергать партнера, но можно попробовать чуть меньше контролировать его. Например, не задавать ему вопросы «Что ты ел сегодня?», «Куда собираешься?».

Попробуйте увидеть своего партнера другими глазами: как независимого человека, который никогда не будет принадлежать вам полностью.

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