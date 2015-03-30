Сельчане в ЗКО недовольны компенсациями за поврежденную градом крышу и огород

Жители села Березовка ЗКО недовольны выплатой компенсации на восстановление крыш домов, пострадавших после града, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 24 июня 2014 года в селе Березовка Бурлинского района ЗКО прошел разрушительный град размером с куриное яйцо. Он оставил жителей села без домашней птицы, огорода и с дырявой крышей над головой. Также пострадали и автомобили сельчан. Сельчане дождались выплат только в феврале нынешнего года. Однако их не устраивают суммы, которые были выплачены на ремонт. Жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО рассказала, что они были вынуждены перекрыть