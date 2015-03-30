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Социум

Сельчане в ЗКО недовольны компенсациями за поврежденную градом крышу и огород

Жители села Березовка ЗКО недовольны выплатой компенсации на восстановление крыш домов, пострадавших после града, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 24 июня 2014 года в селе Березовка Бурлинского района ЗКО прошел разрушительный град размером с куриное яйцо. Он оставил жителей села без домашней птицы, огорода и с дырявой крышей над головой. Также пострадали и автомобили сельчан. Сельчане дождались выплат только в феврале нынешнего года. Однако их не устраивают суммы, которые были выплачены на ремонт. Жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО рассказала, что они были вынуждены перекрыть
gorod
Сельчане в ЗКО недовольны компенсациями за поврежденную градом крышу и огород
Жители села Березовка ЗКО недовольны выплатой компенсации на восстановление крыш домов, пострадавших после града, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
krusha (2)
krusha (2)
Еще 24 июня 2014 года в селе Березовка Бурлинского района ЗКО прошел разрушительный град размером с куриное яйцо. Он оставил жителей села без домашней птицы, огорода и с дырявой крышей над головой. Также пострадали и автомобили сельчан. Сельчане дождались выплат только в феврале нынешнего года. Однако их не устраивают суммы, которые были выплачены на ремонт. Жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО рассказала, что они были вынуждены перекрыть крыши сразу же за свой счет, так как ожидался еще один дождь. - В качестве компенсации я получила 27 тысяч тенге, - говорит Нина КОРОЛЕНКО. - А мне пришлось перекрыть весь шифер. А некоторые люди получали по 100 тысяч за нормальный шифер. Есть сельчане, которые получили деньги, хотя у них град вообще ничего не побил. Как объяснила Нина КОРОЛЕНКО, обидели не ее одну. По словам другой жительницы Натальи ТОКТАРОВОЙ некоторые березовцы получили вообще смешные суммы - 800 тенге. Руководитель аппарата акима Бурлинского района Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ рассказал, что экспертизу по нанесенному ущербу делал "Уралводпроект". - Согласно экспертизе из бюджета района было выделено 11 млн 206 тысяч тенге, - объяснил Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ. - На сегодняшний день 293 владельца дома получили компенсацию за причиненный ущерб - это 10 млн 596 тысяч тенге. Остались 10 домов, которые компенсацию не получили. Это либо бесхозные дома, либо их владельцы еще не открыли счета. На данный момент двое из них уже открыли счета и на следующей неделе они получат деньги. На то, что жители недовольны выплатами, Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ пояснил, что у некоторых на домах пострадали только один-два листа шифера, поэтому деньги они получили соответственно ущербу. К слову, компенсации за пострадавшие машины жители не получат, так как авто должно быть застраховано.
Жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО
Жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО
Жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО
Жительница Березовки Наталья ТОКТАРОВА
Жительница Березовки Наталья ТОКТАРОВА
Жительница Березовки Наталья ТОКТАРОВА
Руководитель аппарата акима Бурлинского района Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ
Руководитель аппарата акима Бурлинского района Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ
Руководитель аппарата акима Бурлинского района Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ
krusha (5)
krusha (5)
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Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
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