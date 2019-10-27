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Социум

Сельский учитель погиб в аварии в ЗКО

ДТП произошло 25 октября в 19.05 на автодороге Уральск-Таскала при выезде из п. Белес района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 26-летний водитель «Лады Гранты» при выезде из п. Белес на дорогу Уральск-Таскала, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомобилем марки «МАЗ», который ехал в сторону с.Таскала. - В результате ДТП 30-летний пассажир автомашины «Лада Гранта» от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой помощи. Транспортные средства водворены на спецстоянку
Дана Рахметова
Сельский учитель погиб в аварии в ЗКО
ДТП произошло 25 октября в 19.05 на автодороге Уральск-Таскала при выезде из п. Белес района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 26-летний водитель «Лады Гранты» при выезде из п. Белес на дорогу Уральск-Таскала, не уступив дорогу, допустил столкновение  с автомобилем марки «МАЗ», который ехал в сторону  с.Таскала. - В результате ДТП 30-летний пассажир автомашины «Лада Гранта» от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой помощи.  Транспортные средства водворены на спецстоянку. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в пресс-службе полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали пять человек. - 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. 5-летний ребенок госпитализирован областную многопрофильную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. 4-летний ребенок с переломом бедренной кости госпитализирован в областную детскую многопрофильную больницу, 26-летний мужчина с переломом бедра госпитализирован в областную многопрофильную больницу, 30-летняя женщина госпитализировали в областную многопрофильную больницу, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения. Нужно отметить, что погибший мужчина работал в школе п. Белес учителем по технологии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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