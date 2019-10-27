Сельский учитель погиб в аварии в ЗКО

ДТП произошло 25 октября в 19.05 на автодороге Уральск-Таскала при выезде из п. Белес района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 26-летний водитель «Лады Гранты» при выезде из п. Белес на дорогу Уральск-Таскала, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомобилем марки «МАЗ», который ехал в сторону с.Таскала. - В результате ДТП 30-летний пассажир автомашины «Лада Гранта» от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой помощи. Транспортные средства водворены на спецстоянку