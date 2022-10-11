Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Как сообщили в акимате Бурлинского района, сегодня, девятого октября в Акбулакском сельском округе и в сельском округе Достық прошли выборы акимов округов. Сельчане приняли активное участие в голосовании. В выборах по Акбулакскому сельскому округу приняли участие один кандидат от партии AMANAT, два кандидата с самовыдвижением. В день выборов приняли участие 311 (73 %) из 423 избирателей включенных в список. По итогам голосования акимом Акбулакского сельского округа был избран Ерлан Умиралиев, набравший 248 (86 %) голосов. Умиралиев родился в 1976 году, казах по национальности, занимал должность главного специалиста сельского округа Достық Бурлинского района. В выборах по сельскому округу Достық приняли участие один кандидат от партии AMANAT, два кандидата с самовыдвижением. В день выборов приняли участие 254 (92 %) из 274 избирателей включенных в список. По итогам голосования акимом сельского округа Достық был избран Ганжа Турганалиев, набравший 226 (90 %) голосов. Турганалиев родился в 1974 году, казах по национальности, занимал должность акима сельского округа Достық Бурлинского района.Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.