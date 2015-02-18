Объем валовой продукции сельского хозяйства ЗКО растет практически в каждом районе, и область занимает первое место среди регионов республики по этим показателям, заявил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ на встрече с населением. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - В каждом регионе есть свои особенности. Западно-Казахстанская область всегда имела хорошие условия для ведения сельского хозяйства. За прошлый год в АПК области произведено продукции на 83,6 млрд тенге. В 2014 году из бюджета на поддержку агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности направлено порядка 5 млрд тенге, что на 14,7% больше, чем в 2013 году, - сообщи аким. Как отметил глава области, в прошлом году был собран хороший урожай зерновых культур. За счет внедрения ресурсосберегающей технологии и использования семян засухоустойчивых сортов урожайность в хозяйстве Матевосяна из Зеленовского района достигала достигла до 40-45 ц/га. По области при средней урожайности зерновых культур 8,2 центнера с гектара собрано 232,7 тысячи тонн зерна. Для увеличения урожайности овощебахчевых культур внедрена система капельного орошения на площади 291 га, применена 585 тонн удешевленного минерального удобрения. В результате специализированные картофелеводческие хозяйства области получили урожай до 350-400 центнеров с одного гектара. Валовой  сбор картофеля увеличился на 5,3%, бахчевых - на 6,1%, овощей - на 1,1%. Для хранения овощной продукции в межсезонный период в области имеется 31 овощехранилище с общей емкостью 39 тысяч тонн. В 2014 году построено два овощехранилища на 4,4 тысячи тонн. В частности, КХ «Оралагросервис» - на 2,4 тысячи тонн и КХ «Балакирев» - на 2 тысячи тонн. Для обеспечения населения области ранними овощами в межсезонный период по доступным ценам в области имеется 60 теплиц с общей площадью 24,1 тысячи кв.м. В 2014 году произведено 417,8 тонны свежих овощей.