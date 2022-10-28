Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы

Продукцию привезут товаропроизводители Карагандинской области. Фото из архива "МГ В акимате мегаполиса сообщили, что 29 и 30 октября с 8:00 до 17:00 пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. В ней примут участие фермеры из семи районов, а также Караганды, Сарани и Шахтинска. В ассортименте продукции более 40 наименований общим объёмом 222 тонны. Ярмарка пройдёт на улице Шевченко от Кунаева до Пушкина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.