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Социум

Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы

Продукцию привезут товаропроизводители Карагандинской области. Фото из архива "МГ В акимате мегаполиса сообщили, что 29 и 30 октября с 8:00 до 17:00 пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. В ней примут участие фермеры из семи районов, а также Караганды, Сарани и Шахтинска. В ассортименте продукции более 40 наименований общим объёмом 222 тонны. Ярмарка пройдёт на улице Шевченко от Кунаева до Пушкина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы
Продукцию привезут товаропроизводители Карагандинской области.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Уральске 23 и 24 июля
Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Уральске 23 и 24 июля
Фото из архива "МГ В акимате мегаполиса сообщили, что 29 и 30 октября с 8:00 до 17:00 пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. В ней примут участие фермеры из семи районов, а также Караганды, Сарани и Шахтинска. В ассортименте продукции более 40 наименований общим объёмом 222 тонны. Ярмарка пройдёт на улице Шевченко от Кунаева до Пушкина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы ярмарка

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