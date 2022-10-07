Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого и девятого октября с 8 до 17 часов в Алматы пройдёт расширенная сельскохозяйственная ярмарка. В ассортименте продукции более 50 наименований общим объёмом 320 тонн. Ярмарка пройдёт по улице Шевченко между Кунаева и Пушкина (напротив Музея археологии РГЦ «Ғылым ордасы»). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.