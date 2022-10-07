Уральцы смогут посетить её 7, 8 и 9 октября. Уральцев приглашают на сельскохозяйственную ярмарку Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки будут работать с 9:00 до 13:00:
  • 7 октября - возле гипермаркета «Алтындар» на улице С. Датова;
  • 8 октября - на улице Ихсанова;
  • 9 октября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар».
В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.