Сельхозярмарки пройдут в Уральске 26 и 27 ноября

Ярмарки пройдут по двум адресам. Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки пройдут с 9:00 до 13:00: 26 ноября - на улице Ихсанова; 27 ноября - посёлок Зачаганск, улица Жанги рхана, 75. Территория рынка «Көк базар». К участию приглашают предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.