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Социум

Сельхозярмарки пройдут в Уральске 26 и 27 ноября

Ярмарки пройдут по двум адресам. Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки пройдут с 9:00 до 13:00: 26 ноября - на улице Ихсанова; 27 ноября - посёлок Зачаганск, улица Жанги рхана, 75. Территория рынка «Көк базар». К участию приглашают предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Сельхозярмарки пройдут в Уральске 26 и 27 ноября
Ярмарки пройдут по двум адресам.
26 и 27 ноября пройдут сельсхозярмарки в Уральск
26 и 27 ноября пройдут сельсхозярмарки в Уральск
Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки пройдут с 9:00 до 13:00:
  • 26 ноября - на улице Ихсанова;
  • 27 ноября - посёлок Зачаганск, улица Жанги рхана, 75. Территория рынка «Көк базар».
К участию приглашают предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка

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