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Социум

Сельхозярмарку в Уральске перенесли в другое место

С 12 октября еженедельная ярмарка сельхозпродукции будет проходить в ТД "Весы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима Уральска сообщили, что ярмарка сельхозтоваропроизводителей переносится с ул. Ихсанова в торговый дом «Весы», где будет проводиться каждую субботу. Мнения горожан по этому поводу разделились. - Зачем переносить ярмарку. Она располагается в центре города, это удобно. Нам, пожилым, не нужно было ездить далеко. А теперь нужно ехать не пойми куда, - возмутилась жительница города. Однако есть и те, кто за перенесение торговли с улицы Ихсанова. - Это правиль
Дана Рахметова
Сельхозярмарку в Уральске перенесли в другое место
С 12 октября еженедельная ярмарка сельхозпродукции будет проходить в ТД "Весы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе акима Уральска сообщили, что ярмарка сельхозтоваропроизводителей переносится с ул. Ихсанова в торговый дом «Весы», где будет проводиться каждую  субботу. Мнения горожан по этому поводу разделились. - Зачем переносить ярмарку. Она располагается в центре города, это удобно. Нам, пожилым, не нужно было ездить далеко. А теперь нужно ехать не пойми куда, - возмутилась жительница города. Однако есть и те, кто за перенесение торговли с улицы Ихсанова. - Это правильно. Потому что это центр города, а торговцы начинают размещаться уже с обеденного времени с пятницы. Это затрудняет движение, ни проехать невозможно, ни пройти. В субботу ярмарка в обед не закрывается, опять почти весь день дорога перекрыта. Я считаю, что ее надо организовать в районе какого-нибудь рынка, - пояснила другая жительница города по имени Асель. В акимате города это решение объясняют тем, что в торговом доме есть вся необходимая инфраструктура. - Торговый дом «Весы» обеспечен всей необходимой инфраструктурой, а торговые места предпринимателям будут предоставлены на бесплатной основе. Торговый дом «Весы» расположен по адресу: ул. Д. Нурпеисовой, 40/2 (сзади рынка «Жалын»). Для получения дополнительной информации о выделении торговых мест просим Вас обращаться в администрацию ТД «Весы» по номерам: 8-777-135-92-33, 8-776-117-24-38; отдел предпринимательства г. Уральска: 50-52-06; отдел сельского хозяйства г. Уральска: 50-09-77, - сообщили в пресс-службе акима города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
сельхозярмарка

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