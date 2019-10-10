Сельхозярмарку в Уральске перенесли в другое место

С 12 октября еженедельная ярмарка сельхозпродукции будет проходить в ТД "Весы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима Уральска сообщили, что ярмарка сельхозтоваропроизводителей переносится с ул. Ихсанова в торговый дом «Весы», где будет проводиться каждую субботу. Мнения горожан по этому поводу разделились. - Зачем переносить ярмарку. Она располагается в центре города, это удобно. Нам, пожилым, не нужно было ездить далеко. А теперь нужно ехать не пойми куда, - возмутилась жительница города. Однако есть и те, кто за перенесение торговли с улицы Ихсанова. - Это правиль