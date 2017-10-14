Еженедельная ярмарка по ул. Ихсанова собирает очень много народу. Жители города закупают здесь товары по ценам ниже рыночных. Так, сегодня говядину можно было купить по 1200 тенге за килограмм, конину по 1300. Картошка здесь продавалась по 90 тенге, лук по 65, арбузы по 50 тенге, перец по 120 и яблоки по 230 тенге за килограмм. Покупатели говорят, что ярмарка - это очень удобно и дешево. - Мы практически каждую неделю с мужем приезжаем на ярмарку, потихоньку покупаем овощи и фрукты, а также запасаемся на зиму. Это очень удобно, к тому же дешево, - говорит женщина. Сегодня ярмарку посетил глава области. Он прошел по рынку, поговорил с продавцами и покупателями. Так, продавец картофеля рассказала, что они везут товар из п. Рубежка. - Сегодня мы много картошки. Кузов у "Газели" был полный. Не прошло и полдня, а мы уже все распродали, - рассказала продавец. Нашу картошку берут охотно, потому что у нас земля хорошая - песок, и овощ вырастает вкусный. Нужно отметить, что покупатели все как один говорили, что на ярмарке самые низкие цены. Когда Алтай КУЛЬГИНОВ подошел к одному из мест торговли, то покупательница узнала его и попросила сфотографироваться с ней. - Я бы очень хотела сфотографироваться с вами, Алтай Сейдирович, - попросила женщина. После этого глава области прошел до конца рынка. У автобуса, где продавали яйца, как обычно образовалась огромная очередь. Поговорив с людьми, Алтай КУЛЬГИНОВ сказал, что в следующий раз организаторы постараются поставить еще одну точку, где будут продаваться яйца. Как оказалось сельско хозяйственная ярмарка будет продлена до конца октября. - На сегодняшний день в области было проведено 183 сельскохозяйственных ярмарки, из них 25 - в Уральске. Цены на ярмарке на 15-20 процентов ниже, чем на рынках. Ярмаки проводились в Зачаганске, на ул. Ихсанова, в 9 микрорайоне и на рынке "Ел-Ырысы". На ярмарках свою продукцию представляют непосредственно сами сельхозтоваропроизводители, - сообщил начальник управления сельского хозяйства ЗКО Берик ЕСЕНГАЛИЕВ.