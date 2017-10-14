Сельскохозяйственный кооператив является юридическим лицом в организационно-правовой форме производственного кооператива, создаваемым на основе членства путем добровольного объединения физических и (или) юридических лиц для осуществления совместной производственной и (или) иной хозяйственной деятельности в целях удовлетворения их социально-экономических потребностей в производстве, переработке, сбыте, хранении сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), снабжении средствами производства и материально-техническими ресурсами, кредитовании, водообеспечении или другом сервисном обслуживании членов кооператива, а также ассоциированных членов кооператива. Сельскохозяйственный кооператив считается созданным на неопределенный срок, если учредительными документами не предусмотрено, что он создается на определенный срок или для достижения определенной цели. Сельскохозяйственный кооператив является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Как сообщили в фонде финансовой поддержки ЗКО, они реализуют на территории области ряд программ по финансированию, направленное на развитие сельскохозяйственных кооперативов и их участников. -Льготные кредиты выдаются из средств, привлеченных из республиканских и местных бюджетов, а также из собственных средств фонда, - отметили в фонде финансовой поддержки ЗКО. Кроме того, с начала этого года по Западно-Казахстанской области при участии фонда финансовой поддержки было профинансировано проектов на сумму более 3,5 миллиардов тенге. - Из них с целью откорма крупнорогатого скота было профинансировано на 2,3 миллиарда тенге, а на разведение было направлено 800 миллионов тенге, - отметили в фонде финансовой поддержки ЗКО. - На сегодняшний день по молочному направлению в трех сельскохозяйственных кооперативах на сумму 13,5 миллиона тенге были приобретены модульные молокоприемные пункты. Из данных кооперативов 21 человек получили микрокредиты на общую сумму 106,2 миллиона тенге на приобретение 405 голов маточного поголовья крупонгрогатого скота для будущего обеспечения сырьевой базой данных СПК. Собранное молоко будет сдаваться на переработку в ИП «Каверин» для дальнейшего производства молочной продукции.