Водитель "Лада Приора" рассказал, что он ехал по ул. Даулеткерея и, пересекая улицу Курмангазы, столкнулся со скорой помощью, которая двигалась по ул. Курмангазы в сторону ДВД ЗКО. - Скорая помощь ехала на большой скорости, но без сирены, - сообщил водитель "Приоры". - Мы столкнулись и скорая перевернулась. В машине скорой помощи помимо водителя находились фельдшер, врач и два больных. Всех их забрала скорая помощь. Водитель и пассажирка "Приоры" не пострадали. Другие подробности выясняются.