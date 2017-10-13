11 октября депутаты городского маслихата осмотрели дворы Уральска, которые были отремонтированы. Народные избранники остались недовольны качеством проведенного ремонта. Кого-то не устроили дороги, а кого-то отсутствие тротуаров. Асфальт на дорогах был укатан не везде, поэтому уже сейчас начал крошиться. В итоге подрядчики будут обязаны устранить все неполадки, которые были обнаружены. Также в комментариях вы можете оставить адреса дворов, в которых необходимо провести ремонт или его провели, но некачественно.