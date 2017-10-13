14 октября в 19.00 на центральном стадионе им. Кобыланды Батыра г.Актобе состоится финальный матч за Кубок Казахстана по футболу между командами «Атырау» и алматинским «Кайратом». Впервые игра такого уровня пройдет ни на площадке соперников, а в соседнем городе. 13 октября 400 фанатов ФК «Атырау» отправились в г.Актобе, чтобы поддержать родную команду. Такая возможность у болельщиков появилась благодаря поддержке спонсоров, которые оплатили билеты и размещение фанатов в гостинице. Сами же игроки прибыли на место игры утром 13 октября самолетом. В этот день для удобства жителей г.Атырау на площадке перед областным Драматическим театром им.М.Утемисова будет установлен Led-экран, чтобы болельщики могли посмотреть игру любимой команды в прямом эфире. Начало трансляции матча в 18:00 по местному времени.