По результатам опроса, наибольшее количество проголосовавших считают, что проблему подорожания ГСМ можно и нужно решать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 октября на портале mgorod.kz был опубликован опрос на тему  "Как можно решить вопрос с подорожанием топлива в Казахстане?". 43% проголосовавших считают, что проблему можно решить, если построить свои нефтеперерабатывающие заводы. 39% ответили, что необходимо прекратить экспорт горючего, чтобы его хватало в Казахстане. 9% решили, что проблема никогда не решится, и Казахстан всегда будет зависеть от импорта ГСМ. 6% респондентов посчитали, что ничего страшного в подорожании бензина нет, так как цены на все вокруг давно поднялись, и лишь 3% заявили, что у нас нет нужного количества ГСМ в стране, чтобы диктовать свои цены. Мнения проголосовавших разделились. - Ведь можно как-то это решить, нефть наша ведь, за эти деньги можно построить свой перерабатывающий завод, - написал пользователь под ником "сссс". Некоторые даже предложили в качестве альтернативного решения пересесть на велосипеды. - Переходим на здоровый образ жизни, не зря велосипедные парковки произвели? - написал комментатор. -  Надо разрешить людям самим гнать бензин. Старое ноу - хау или, как сейчас говорят, хэнд мейд, - предложил пользователь.