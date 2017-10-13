Иллюстративное фото с сайта www.new.dozor.kharkov.ua Для профилактики противоправных явлений в регионе в течение месяца осуществлялся проект "Гарант стабильности- безопасность". Участие в проекте приняли известные ученые-теологи, представители областной прокуратуры, полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и исполнительных органов. Мероприятия прошли в Уральске и шести районах области - Акжаикском, Бурлинском, Жангалинском, Сырымском, Зеленовском и Теректинском. Было охвачено 32 населенных пункта. - Мы провели более 300 мероприятий. Было охвачено свыше 14 тысяч человек. По результатам социологических исследований только 72% жителей региона хорошо осведомлены о религиозной ситуации в области. Есть жители, которых эта тема не интересует, - сообщил руководитель управления по делам религии ЗКО Саялбек ГИЗЗАТОВ. Как отметили спикеры, проект реализовывался в комплексе по шести направлениям - информирование населения, разъяснительная работа, развитие бизнес-среды, решение социальных проблем, готовность к угрозам терактов, взаимодействие и подготовка силового блока. - С начала года судами области было рассмотрено 11 дел по фактам экстремизма и терроризма в отношении 12 лиц. По всем вынесены обвинительные приговоры. Это пропаганда терроризма и разжигание религиозной и межнациональной розни, а также факты лжетерроризма, - заявил начальник отдела прокуратуры ЗКО Алмас ОНАЕВ. Главным итогом проекта было названо уменьшение количества людей, приверженных нетрадиционным религиозным и деструктивным течениям.